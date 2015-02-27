Wolfsburg’a Inter, Beşiktaş’a Brugge



UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü tur eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu belli oldu. Bu turdaki tek Alman temsilcisi Wolsfburg, İtalyan Serie A takımlarından Inter ile eşleşti. Bir önceki turda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u eleyen Wolfsburg, Inter ile ilk maçı 12 Mart'ta sahasında, rövanşı 19 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Üçer kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (Şampiyon Kulüpler Kupası) ve UEFA Şampiyonluğu bulunan Inter'in kadrosunda ara transferde gelen eski Bayern Münihli Xherdan Shaqiri ve Almanya'nın Dünya Şampiyonu kadrosundan Lukas Podolski var. Ancak Podolski Avrupa Ligi'nde forma giyemiyor. İtalya liginde sekizinci sırada yer alan Inter bu sezon şampiyonluğa uzak kaldı. İtalya temsilcisi bir önceki turda İskoçya şampiyonu Celtic'i saf dışı bırakmıştı.

Beşiktaş'a Brugge

İkinci turda güçlü İngiliz ekibi Liverpool'u penaltı atışlarıyla eleyerek üçüncü tura yükselen Beşiktaş ise bu turda nispeten kolay bir kura çekerek Belçika'nın Club Brugge takımıyla eşleşti. Beşiktaş ilk maçı 12 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Belçika liginde hali hazırda lider durumda bulunan Club Brugge bir önceki turda Danimarka ekibi Aalborg'u safdışı bıraktı.

Bölgedeki siyasi gerginlik nedeniyle Rus ve Ukrayna ekiplerinin eşleşmediği üçüncü turda 5 takımla yer alan İtalya'da iki İtalyan ekibi Floransa ile Roma eşleşti. Bu turda aynı zamanda iki İspanyol takımı, Villareal ile bir önceki turda Mönchengladbach'ı eleyen Sevilla kozlarını paylaşacak.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu;

Everton – Dinamo Kiev

Dnipro – Ajax

Zenit – Torino

Wolfsburg – Inter

Villarreal – Sevilla

Napoli – Dinamo Moskova

Club Brugge - Beşiktaş

Fiorentina - Roma