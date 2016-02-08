Liseli dergisine Carlos Latuff'un karikatürünü yayınladıkları için 'cumhurbaşkanına hakaret' davası

Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun lise öğrencisi üyelerinin aylık olarak yayınladığı dergisi Devrimci hakkında, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak Brezilyalı çizer Carlos Latuff'un 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından çizdiği karikatürün derginin Kasım sayısında yer alması gösterildi.

ilerihaber.org'ta yayınlanan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma nedeniyle Devrimci Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Emre Deveci, bugün suçlamayla ilgili olarak ifade verdi.

Dünyadaki birçok politik gelişmeye dair anlık çizimleriyle tanınan Latuff'un blogu için de daha önce erişime engelleme kararı verilmişti.