Cumhurbaşkanına hakaret davaları Erdoğan döneminde 10’a katladı

CHP, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan dönemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarındaki artışın istatistiğini verdi. Bu istatistiğe göre, en çok hakaret davası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde açıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Meclis’in önceki günkü oturumunda şunları söyledi: “Anayasamızda, bizim devletimizde Cumhurbaşkanı’nın özel bir konumu vardır, devleti ve milletin bütünlüğünü temsil eder. Ama Sayın Cumhurbaşkanı’nın uygulamasına baktığımızda, devletin ve milletin bütünlüğünü temsil etmekten öte, devleti ve milleti kutuplaştıran ve her gün bir siyasi partinin en üst seviyeden propagandasını yapar durumdadır. Bakınız, biz merak ettik; Sayın Abdullah Gül’ün görevinin son 1.5 yılında 139 kişiye dava açılmış, Sayın Ahmet Necdet Sezer’e hakaretten görevinin son 1.5 yılında 26 kişiye dava açılmış. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı açısından son 1.5 yılda 1300’ün üzerinde kişiye dava açılmış.”

AKP: Sosyal medya yoktu

AK Parti Afyonkarahisar Mliletvekili Ali Özkaya, “Sosyal medya yoktu o zaman. İşin özü sosyal medya” diye itiraz etti. AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “Hakaretlerin önemli bir kısmı oradan geliyor” derken, Özkaya da, “100 davanın 95’i sosyal medya” dedi. CHP’li Emir de, “Sayın Cumhurbaşkanı, ne Abdullah Gül gibi ne daha öncekiler gibi anayasal konumunun içine sığamamıştır” dedi.

Kılıçdaroğlu’na suç duyuruları organize

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AKP teşkilatının suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili “Hiçbir hukuki dayanağı yok. AKP’nin yürütmeye çalıştığı bir algı operasyonu. Cumhurbaşkanının hukuksuzluklarının üzerini örtmeye çalışılıyorlar. Cumhurbaşkanı ve AKP’nin ortak organizasyonu” diye konuştu.