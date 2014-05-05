Brezilyalı karikatürist Latuff: Türkiye Erdoğan'la polis devletine dönüştü

Dünyaca ünlü Lübnan asıllı Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Twitter yasağı sonrası içinde Twitter logosu kuşların hapsedildiği, üzerinde demokrasi yazan bir polis arabasını içinde çizerek yasağa sert tepki göstermişti. Latuff, Türkiye'de Youtube ve Twitter'ın anlamsız bir şekilde yasaklandığını Türkiye'nin ise klasik bir polis devleti dönüştüğünü belirtiyor.

Zaman'dan Kamil Arlı'ya konuşan ünlü karikatüristin Türkiye'de çizimleri medyada büyük yankı bulurken, birçok internet sitesi de bu karikatürleri kullanarak haber yaptı. 2006 yılında Uluslararası karikatür yarışması "En iyi çizim" ödülü sahibi ve dünya gündemini yakından takip eden ünlü karikatür sanatçısı Carlos Latuff'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Mavi Marmara sonrası Başbakan'ın söylemleri mizansen'

İsrail-Filistin çatışması ve Arap Baharı'nı ile birlikte Türkiye'yi de yakından takip eden Brezilya'lı karikatürist 2010 yılında Türkiye'yi de ziyaret etmişti. Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde yaşayan 45 yaşındaki karikatürist, Erdoğan'ı eleştirdiği karikatürlerinde Başbakan'ın çelişkilerini ortaya çıkarmaya çalıştığını söylüyor. Carlos, Erdoğan'ın, 9 Türk vatandaşının şehit edildiği Mavi Marmara saldırısı sonrası yaptığı açıklamaların da ciddi olmadığını, kendine oy verenler için sadece mizansen yaptığını ileri sürüyor. Ünlü karikatürist, “Eğer Başbakan Erdoğan açıklamalarında ciddi olsaydı İsrail'le diplomatik ilişkilerini tamamen keserdi” ifadelerini kullanıyor.

Carlos, "Ülkede tutuklu gazetecilerin bulunduğu, Gezi Parkı olaylarında polis tarafından şiddete maruz kalan göstericilerin var olduğu, gündelik hayatta Kürtlerin tedirgin edildiği bir ülkeyi Erdoğan nasıl demokrasi olarak nitelendirebilir?" diyerek bunun Başbakan'ın bir diğer çelişkisi olduğunu iddia ediyor. Brezilyalı karikatürist, Türkiye'de Youtube ve Twitter'ın anlamsız bir şekilde yasaklandığını Türkiye'nin ise klasik bir polis devleti dönüştüğünü belirtiyor.

'Türkiye'de yolsuzluk sürpriz değil'

Carlos Latuff, Türkiye'de gündemi sarsan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının sürpriz olmadığını söylüyor. Japonya'da bile siyasilerin yolsuzluğa bulaşabileceğini dile getiren Carlos, “Önemli olan hükümetlerin yolsuzlukla nasıl mücadele ettiği konusudur. Türkiye'de Başbakan yolsuzluk skandalını halktan saklayarak bunları ortaya çıkaran medyaya saldırdı.” diye konuşuyor.

Kendi karikatürlerinin Türkiye'deki ortaya çıkan skandallara karşısında duran aktivistler tarafından kullandığından haberdar olduğunu söyleyen Carlos, “Bunun güzel bir şey olduğunu belirterek, kendisinin de sanatıyla bunları desteklediğini dile getiriyor. Carlos, son olarak bu aktivistlere hitaben “Türkiye'de olsam onları desteklerdim. Ama Brezilya'dan Erdoğan'ın karikatürlerini çizerek, ben sizinle birlikteyim diyebiliyorum.” açıklamasında bulunuyor.