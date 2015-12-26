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Brezilyalı karikatürist Latuff 'intiharı önleyen' Erdoğan'ı çizdi

"Hey, atlama. Ölüm yerine benim kurallarım altında yaşamak istemez misin?"

26 Aralık 2015 11:35

Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip eden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren çizimleriyle bilinen Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, dün Türkiye gündemine oturan Erdoğan'ın Boğaz Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden adama müdahale etmesini çizgisiyle yorumladı.

Latuff'un "Kahraman Erdoğan intihar eden adamın hayatını kurtarıyor" başlıklı karikatüründe, Erdoğan, intihar etmek isteyen adama “Hey, atlama. Ölüm yerine benim kurallarım altında yaşamak istemez misin?” diye soruyor. Bu teklif üzerine üzerine adam atlamayı tercih ediyor.

İşte Carloss Latuff'un karikatürü:

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