Boğaziçi Köprüsü'ndeki intihar girişimine Erdoğan’dan müdahale

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar'dan Beşiktaş'a gittiği sırada yaşanan bir intihar girşimine müdahale etti. Boğaziçi Köprüsü'nde aracını durdurarak intihar kişiminde bulunan şahsı yanına çağıran Erdoğan, Vezir Çatraş adlı kişiyle konuşarak ikna etti. 1,5 saattir süren intihar girişimine son veren Çatraş, Erdoğan'ın elini öptü.

DHA'dan İdris Tiftikci ve Erhan Tekten'in haberine göre; İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna etti.

Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Beşiktaş'taki Mayebn Köşkü'ne doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ilerlerken Boğaziçi köprüsü üzerinde durdu. Erdoğan'ın korumaları, korkuluklarda intihar girişiminde bulunan kişinin yanına gitti. Bu sırada makam aracının camı açan Erdoğan, köprü korkuluklarındaki kişiyi yanına çağırdı. İntihar girişiminden vazgeçen kişi, Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, elini öpen kişiyle bir süre konuştu.