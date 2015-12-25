Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği kişi, Erdoğan hayranı çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Köprüsü’nde devreye girerek intihardan vazgeçirdiği kişi Erdoğan hayranı çıktı. Vezir Çatraş’ın sosyal medya hesaplarındaki Erdoğan ve AKP ile ilgili çok sayıda paylaşımının bulunduğu belirlendi.

DHA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası Beşiktaş'taki Mabeyin köşküne doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ilerlerken Boğaziçi köprüsü üzerinde durdu. Erdoğan'ın korumaları, korkuluklarda intihar girişiminde bulunan kişinin yanına gitti. Bu sırada makam aracının camı açan Erdoğan, köprü korkuluklarındaki kişiyi yanına çağırdı. İntihar girişiminden vazgeçen kişi, Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, elini öpen kişiyle bir süre konuştu.

Erdoğan'ın korumalarının intihardan vazgeçirdiği kişi hayranı çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Boğaziçi köprüsünde intihardan vazgeçirdiği Vezir Çatraş, Erdoğan'ın hayranı çıktı.

Siirtli ve tekstil çalışanı olduğu öğrenilen Çatraş'ın sosyal medya hesaplarındaki Erdoğan ve Ak Parti paylaşımları dikkat çekiyor. 2 çocuğu bulunan Çatraş ayrıca Beşiktaş fanatiği. Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmayan Çatraş, tutkusunu tribünden fotoğraflar paylaşarak göstermiş. Çatraş'ın yaklaşık 10 gün önce yaptığı son paylaşımlarından birinde ise evinden taşınırken çektirdiği fotoğraf yeralıyor. Vezir Çatraş, bu fotoğrafta ile ilgili yorumunda, "Evlendim evleneli yüzümün gülmediği, evden kurtuluyorum" yazmış. Çatraş bir diğer yorumu ise "İstanbul beni bitirdi" şeklinde.