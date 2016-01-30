Brezilyalı çizer Latuff: Erdoğan Türk halkının Führeri olmayı istiyor

İnsan hakları ihlalleri ve terör olaylarıyla ilgili çizdiği karikatürlerle bilinen Brezilyalı çizer Carlos Latuff, Türkiye'nin bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Web sitesine Türkiye’den erişim, mahkeme kararıyla engellenen Latuff, Today's Zaman'dan Aydoğan Vatandaş'a verdiği söyleşide "Bütün güçleri elinde toplamak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ya da parlamenter sistemin bir farkı olacağını sanmıyorum. Erdoğan’ın hükmettiği Türkiye gittikçe bir sultanlığa dönüşüyor" görüşünü savundu. Latuff, "Nazi Almanya’sını siyasi model olarak alan Erdoğan, başkanlıktan fazlasını, Türk halkının Führeri olmayı istiyor bence" iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi protestoları için yaptığı 'emperyalist komplo' benzetmesini "insanların gerçekte neler olduğunu anlamasına engel olmak için uygulanan bir strateji" diye niteleyen Latuff, "Sokaklarda protesto yapan hoşnutsuz insanlar olması, özellikle de Türkiye gibi otoriter bir ülkede, bu beklenen bir şeydir" şeklinde konuştu.

"Brezilya'da da oy toplamak

için dini kullanıyorlar"

Kendi ülkesinde oy toplamak için Hıristiyanlığı kullanan siyasetçiler olduğuna dikkat çeken Carlos Latuff, Türkiye ve Brezilya arasındaki benzerlikler konusunda ise şunları söyledi:

"Kültürlerimiz tümüyle farklı; ama bir benzerlik vurgulamak gerekirse, ‘dinin manipulasyonu’ olduğunu söyleyebilirim. Brezilya’da muhafazakâr, çoklukla gerici, TV ve radyo istasyonları olan ve en fakir kesimlerde güçlü popüler dayanakları olan, sözüm ona 'neopentekost' Hıristiyanlarımız var. Oy toplamak için dini kullanıyorlar. Türkiye’de de aşağı yukarı benzer bir durumunuz var; ama İslamcılarla. Ve elbette ana temsilcileri Erdoğan. Brezilya’da ülkeyi yöneten Erdoğan’ın Hıristiyan bir versiyonu yok; henüz yok. Ama bu ne yazık ki olması mümkün bir şey."

"Türkiye özgür zihinler için uygun bir yer değil"

Dinsel bir söylemle birleştirildiğinde otoriter söylemlerin kitleleri kenetlediğini vurgulayan Latuff, Avrupa ve ABD’deki Müslüman ve göçmenlere karşı artan bir öfke ile konuşma özgürlüğünün nefret söylemi ile karıştırıldığına işaret etti. Brezilyalı sanatçı, "Muhammed Peygamberle ilgili çıplak karikatürler yapan çizerler yüceltiliyor, İsrail ayrımcılığını eleştiren karikatürler yapanlar ise cezalandırılıyor. Siyasi figürlerin karikatürlerini yapan çizerler sansürle karşılaşıyor ve tutuklanıyor. Özgür zihinler için zor zamanlar. Türkiye de özgür zihinler için uygun bir yer değil" görüşünü savundu.