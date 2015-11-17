T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM'de 24 yıl sonra Leyla Zana'nın yemin krizi

Leyla Zana'nın 1991'de TBMM'de Kürtçe konuşması yemin krizi çıkarmıştı

17 Kasım 2015 17:43

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, TBMM'de yemin ederken "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" deyince geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saydı. Zana, ayrıca yeminine başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dönerek Kürtçe "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" dedi. Leyla Zana, yemin metnine Kürtçe başladığı iddiaları üzerine Twitter hesabından "Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde... Onurlu ve Kalıcı Bir Barış Umuduyla... TBMM Yemin Öncesi" mesajını paylaştı.

Deniz Baykal, "Yemini geçersizdir. Tekrar kürsüye gelip yemin etmesi gerek" dedi. Ancak Leyla Zana yemin ettikten hemen sonra Genel Kurul'dan ayrıldı. Zana'nın yeniden Genel Kurul'a gelerek yemin etmesi bekleniyor.

 

TBMM’nin açılış töreninde 24 yıl önce yaşanan yemin krizinin bir benzeri yaşandı. Yemin etmek için kürsüye çıkan Zana, önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dönerek Kürtçe "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" dedi. Deniz Baykal, yeminde yer alan "büyük Türk milleti" ifadesi yerine "büyük Türkiye milleti" diyen Zana'nın yeminini tekrar etmesini istedi. Ancak Zana ikinci kez kürsüye çıkmayarak yeminini tekrar etmedi.

 

Akıllara 1991'deki  yemin krizi geldi

 

Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1991 seçimlerinde bir kısım DEP adaylarını kendi listesinden aday göstermişti. Bu milletvekillerinden Leyla Zana ve Hatip Dicle 6 Kasım 1991 günü TBMM’de milletvekilliği yemin töreninde Kürtçe konuşunca yemin krizi çıkmıştı.

 

 

Zana, 2011’deki Meclis’teki milletvekili yemin töreninde de "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" ifadesini kullanmıştı. 

 

 

TBMM'de milletvekillerinin ettiği yemin

 

''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''

ETİKETLER

leyla zanatbmmyemintürkçekürtçehaber

İlgili Haberler

Gazeteciler Leyla Zana'nın yemin krizi için değerlendirme istedi, Erdoğan "Benden almayın" dedi

Leyla Zana, 1991'den 24 yıl sonra yeniden yemin kriziyle gündemde...

Prof. Kaboğlu: Zana'nın Kürtçe yemini suç ise yemine besmele ile başlamak da laiklik açısından sorun

“Zana’nın milletvekilliği düşürülemez”

Leyla Zana: Kesinlikle tekrar yemin etmeyeceğim

Zana, Meclis kürsüsüne çıktığında, oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönerek, Kürtçe, “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde" dedi

Yemin töreninde kriz çıkaran 'Türkiye milleti' ifadesi, 2011'de sorun olmamıştı

Zana, 2011 yemin töreni sonrasında “Bilinçli söylemedim. Ağzımdan öyle çıktı" açıklamasını yapmıştı

Zana'nın Kürtçe sözleri, tutanaklara 'X' diye girdi

Ağrı Milletvekili Zana, yemin öncesinde “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde” ifadelerini kullanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24