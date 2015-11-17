TBMM'de 24 yıl sonra Leyla Zana'nın yemin krizi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, TBMM'de yemin ederken "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" deyince geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saydı. Zana, ayrıca yeminine başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dönerek Kürtçe "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" dedi. Leyla Zana, yemin metnine Kürtçe başladığı iddiaları üzerine Twitter hesabından "Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde... Onurlu ve Kalıcı Bir Barış Umuduyla... TBMM Yemin Öncesi" mesajını paylaştı.

Deniz Baykal, "Yemini geçersizdir. Tekrar kürsüye gelip yemin etmesi gerek" dedi. Ancak Leyla Zana yemin ettikten hemen sonra Genel Kurul'dan ayrıldı. Zana'nın yeniden Genel Kurul'a gelerek yemin etmesi bekleniyor.

TBMM’nin açılış töreninde 24 yıl önce yaşanan yemin krizinin bir benzeri yaşandı. Yemin etmek için kürsüye çıkan Zana, önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dönerek Kürtçe "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" dedi. Deniz Baykal, yeminde yer alan "büyük Türk milleti" ifadesi yerine "büyük Türkiye milleti" diyen Zana'nın yeminini tekrar etmesini istedi. Ancak Zana ikinci kez kürsüye çıkmayarak yeminini tekrar etmedi.

Akıllara 1991'deki yemin krizi geldi

Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1991 seçimlerinde bir kısım DEP adaylarını kendi listesinden aday göstermişti. Bu milletvekillerinden Leyla Zana ve Hatip Dicle 6 Kasım 1991 günü TBMM’de milletvekilliği yemin töreninde Kürtçe konuşunca yemin krizi çıkmıştı.

Zana, 2011’deki Meclis’teki milletvekili yemin töreninde de "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" ifadesini kullanmıştı.

TBMM'de milletvekillerinin ettiği yemin

''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''