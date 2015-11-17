Zana'nın Kürtçe sözleri, tutanaklara 'X' diye girdi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın Genel Kurul kürsüsünde edeceği milletvekili yemini öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönerek söylediği, “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde (Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla)" ifadeleri, Meclis tutanaklarına girmedi. Tutanaklarda, Zana'nın Kürtçe sözlerinin yerine, 'X' yazıldı.

TBMM tutanaklarında kürsüye geldikten sonra yeminden önce Zana’nın Kürtçe sözleri şöyle yer aldı. Zana’nın tutanaklara yansıyan yemin metni şöyle.

LEYLA ZANA (Ağrı) - …(x) (HDP sıralarından alkışlar)

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.

BAŞKAN - Sayın Zana, Sayın Zana…

(Ağrı Milletvekili Leyla Zana Genel Kurul salonunu terk etti)

Yemin metni aynen okunmamıştır, yemin metni aynen okunmuş sayılamaz. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)