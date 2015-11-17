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Leyla Zana: Kesinlikle tekrar yemin etmeyeceğim

Zana, Meclis kürsüsüne çıktığında, oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönerek, Kürtçe, “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde" dedi

17 Kasım 2015 19:25

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, milletvekili yeminini etmeden önce Meclis kürsüsünden sarfettiği Kürtçe ifadeleri Twitter hesabından paylaştı. Zana, bu ifadeleri yemin metninden önce söylediğini de vurguladı. 

CNN Türk'te yer alan habere göre Zana, "Bazı şeylerin değişmesi gerek, kesinlikle tekrar yemin etmeyeceğim" dedi.

26. Dönem Milletvekili Yemin Töreni’ne HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana damga vurdu. Zana, Meclis kürsüsüne çıktığında, oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dönerek, Kürtçe, “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde” (Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla) dedi.

Zana daha sonra yemin metnini okudu ve yeminde yer alan “Büyük Türk Milleti” ifadesini “Büyük Türkiye Milleti” olarak telaffuz etti. Ancak, en yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten CHP Milletvekili Deniz Baykal, bu durumu farkederek, metin değiştirildiği gerekçesiyle yeminin geçersiz olduğunu söyledi. Baykal, yeniden yemin etmek üzere Zana’yı kürsüye çağırdı. Bu sırada genel kurul salonunda olmayan Zana yeniden kürsüye çıkamadı.

Leyla Zana’nın bir süre sonra ise danışmanları aracılığıyla yaptığı açıklamada, bugün tekrar kürsüye çıkarak yemin metnini okumayacağı öne sürüldü.

 

Twitter'dan yanıt

 

Leyla Zana, yemin metnine Kürtçe başladığı iddiaları üzerine ise Twitter üzerinden şu tweeti paylaşarak yanıt verdi: 

 

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