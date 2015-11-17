T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteciler Leyla Zana'nın yemin krizi için değerlendirme istedi, Erdoğan "Benden almayın" dedi

Leyla Zana, 1991'den 24 yıl sonra yeniden yemin kriziyle gündemde...

17 Kasım 2015 18:54

Leyla Zana'nın Kürtçe başlayıp "Büyük Türkiye milleti" sözleriyle bitirdiği yeminiyle ilgili değerlendirme yapması istenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Benden almayın" dedi.

TBMM'de yaklaşık 1 saat kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yemin törenini bir süre takip ettikten sonra Meclis Genel Kurulu Salonu'ndan ayrıldı.

En yaşlı ikinci üye sıfatıyla İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman tarafından uğurlanan Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tören kıtasını selamladı.

Erdoğan'a, Meclis'ten ayrılışı sırasında, makam aracına kadar çok sayıda milletvekili eşlik etti. Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Genel Kurul'da yemin metni dışına çıkmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Benden almayın" karşılığını verdi.

Leyla Zana, yemin öncesi kürsüden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dönerek Kürtçe "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" demişti. Zana, daha sonra yemindeki "Büyük Türk milleti" ifadesi yerine "Büyük Türkiye milleti" ifadesini kullanarak salondan ayrılmıştı. Bunun üzerine en yaşlı üye sıfatıyla TBMM'yi yöneten Deniz Baykal, Zana'nın yemininin geçersiz olduğunu söylemişti.

 

ETİKETLER

leyla zanayeminkriztayyip erdoğantbmmhaber

İlgili Haberler

TBMM açıldı, milletvekilleri yemin etti

AKP 317,CHP 134, HDP 59 ve MHP 40 milletvekiliyle temsil edilecek

TBMM'de 24 yıl sonra Leyla Zana'nın yemin krizi

Leyla Zana'nın 1991'de TBMM'de Kürtçe konuşması yemin krizi çıkarmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24