Gazeteciler Leyla Zana'nın yemin krizi için değerlendirme istedi, Erdoğan "Benden almayın" dedi

Leyla Zana'nın Kürtçe başlayıp "Büyük Türkiye milleti" sözleriyle bitirdiği yeminiyle ilgili değerlendirme yapması istenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Benden almayın" dedi.

TBMM'de yaklaşık 1 saat kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yemin törenini bir süre takip ettikten sonra Meclis Genel Kurulu Salonu'ndan ayrıldı.

En yaşlı ikinci üye sıfatıyla İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman tarafından uğurlanan Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tören kıtasını selamladı.

Erdoğan'a, Meclis'ten ayrılışı sırasında, makam aracına kadar çok sayıda milletvekili eşlik etti. Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Genel Kurul'da yemin metni dışına çıkmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Benden almayın" karşılığını verdi.

Leyla Zana, yemin öncesi kürsüden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dönerek Kürtçe "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" demişti. Zana, daha sonra yemindeki "Büyük Türk milleti" ifadesi yerine "Büyük Türkiye milleti" ifadesini kullanarak salondan ayrılmıştı. Bunun üzerine en yaşlı üye sıfatıyla TBMM'yi yöneten Deniz Baykal, Zana'nın yemininin geçersiz olduğunu söylemişti.