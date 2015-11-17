TBMM açıldı, milletvekilleri yemin etti

TBMM Genel Kurulu, Meclis İç Tüzüğü'nün 3. maddesi uyarınca, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden 5. gün saat 15.00'te çağrısız toplandı.

25. Dönem'de olduğu gibi, 26. Dönem'de de en yaşlı üye sıfatıyla 77 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Geçici Meclis Başkanı olacak. Baykal, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'dan görevi devraldı.

Genel Kurul öncesi, TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal ve geçici Başkanlık Divanı üyeleri, saat 14.00'de TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Zana damga vurdu

26. Dönem Milletvekili Yemin Töreni’ne HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana damga vurdu. Zana, Meclis kürsüsüne çıktığında, oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dönerek, Kürtçe, “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde” (Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla) dedi.

Zana daha sonra yemin metnini okudu ve yeminde yer alan “Büyük Türk Milleti” ifadesini “Büyük Türkiye Milleti” olarak telaffuz etti. Ancak, en yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten CHP Milletvekili Deniz Baykal, bu durumu farkederek, metin değiştirildiği gerekçesiyle yeminin geçersiz olduğunu söyledi. Baykal, yeniden yemin etmek üzere Zana’yı kürsüye çağırdı. Bu sırada genel kurul salonunda olmayan Zana yeniden kürsüye çıkamadı.

Leyla Zana’nın bir süre sonra ise danışmanları aracılığıyla yaptığı açıklamada, bugün tekrar kürsüye çıkarak yemin metnini okumayacağı öne sürüldü.

AKP'li milletvekili boynuna Türk bayrağı astı

TBMM kürsüsüne çıkan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, milletvekili yeminini ettikten sonra sağ elini göğsüne koyup, sol elini yumruk yaparak havaya kaldırdı. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise yeminini 'Rabia' işareti ile bitirdi. AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan da yemin sırasında boynuna Türk Bayrağı astı.

Davutoğlu yemin etti, Beştepe'ye gitti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini almak için başvurduğu dilekçeyle daha erken yemin edip Beştepe'ye gitmek üzere TBMM'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 17:05'de bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, 17.47'de Beştepe'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi.

Seçim hükümeti düştü

Yasa gereği TBMM Genel Kurulunun kesin seçim sonuçlarının açıklandığı günü takip eden 5. gün saat 15.00'te toplanması gerekiyordu. Bu kapsamda, TBMM Genel Kurulu, bugün toplandı.

Geçici seçim hükümeti bugün düştü. Meclis'teki oturumun ardından Ahmet Davutoğlu AKP Genel Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yeni hükümet için ilk görüşmeyi yaptı.

Oturma düzeni sil baştan

TBMM Genel Kurulu'nda grupların oturma düzeni yeniden belirlendi. MHP, geçen dönem HDP Grubu'nun oturduğu bölümde yer aldı.

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 17 Kasım'da yemin töreniyle başlayacak 26. Dönem için Genel Kurul'daki oturma düzenine son şeklini vererek siyasi parti gruplarına gönderdi.

Meclis teamüllerine göre, Genel Kurul'da oturma düzeni; Başkanlık Divanı'na göre, en çok sandalyeye sahip olan grubun sol baştan başlayarak oturması, daha sonra sandalye dağılımına göre grupların sıralanması, en az sandalyeye sahip grubun sağ başta yer alması şeklinde biçimleniyor. Koalisyon dönemlerinde, hükümeti oluşturan partiler yan yana oturabiliyor.

AKP, yeni dönemde 25. Dönem'de kaybettiği orta sırayı alarak Genel Kurul'da oturacak. AKP'nin yanında CHP, CHP'nin yanında HDP, HDP'nin yanında, en sağdaki sırada ise MHP Grubu yer alacak. MHP'li bazı milletvekilleri, HDP Grubu'nun arka sıralarında oturacak. HDP'li bazı bazı milletvekilleri CHP Grubu'nun arka sırasında yer alacak. CHP'li bazı milletvekilleri de AKP Grubu'nun arka sıralarında oturacak.

Genel Kurul'da, komisyon ve Bakanlar Kurulu sıraları hariç olmak üzere 524 koltuk bulunuyor. Yeni dönemde 317 milletvekiline sahip AKP Grubu, Genel Kurul'da 292, 134 milletvekiline sahip CHP 134, 59 milletvekiline sahip HDP 58, 40 milletvekiline sahip olan MHP ise 40 koltukta oturacak.