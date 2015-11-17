Yemin töreninde kriz çıkaran 'Türkiye milleti' ifadesi, 2011'de sorun olmamıştı

1 Kasım Genel Seçimleri'nin ardından Meclis'e giren milletvekillerinin yemin ettiği 26. Dönem açılış töreninde, "metinde yer almadığı ifadeler kullandığı" gerekçesiyle yemini geçersiz sayılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, 2011 Genel Seçimleri sonrasında gerçekleşen yemin töreninde de "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" ifadelerini kullanmıştı.

Yemin töreni çıkışında gazetecilerin “Büyük Türk milleti mi dediniz, büyük Türkiye milleti mi?” sorusunu yanıtlayan Zana, “Bilinçli söylemedim. Ağzımdan öyle çıktı. Planladığım bir şey değildi. Demek ki bilinçaltı” diye konuşmuştu.

SHP ve HEP arasındaki ittifak sonrasında 1991 yılında Diyarbakır milletvekili olarak Meclis'e giren Leyla Zana, kürsüye yakasında sarı kırmızı yeşil renkleri taşıyan bir mendil ve başında aynı renklerde bir saç bandı ile çıkmış, yeminin sonuna "Bu yemini Türk ve Kürt halkı adına ediyorum" anlamına gelen "Ez vê sondê li ser navê gelê kurd û tirk dixwîm" cümlesini eklemişti.

Zana, 7 Haziran seçimleri sonrasında, 23 Haziran'da düzenlenen törende de yeminde yer alan "Türk milleti" ifadesini tekleyerek okumuştu. Zana'nın 23 Haziran 2015 ve 1 Ekim 2011 tarihlerinde ettiği yeminler sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştı.