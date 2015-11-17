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Töreni izleyen ABD Büyükelçisi, Leyla Zana'nın yemini hakkında ne dedi?

Zana'nın yemini, "metinde yer almayan ifadeler kullandığı" gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

17 Kasım 2015 21:30

Yeni seçilen vekillerin yemin törenini izlemek amacıyla TBMM'de bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın geçersiz sayılan yeminini değerlendirdi. Türkçesinin çok da iyi olmadığını ve yaşananların çeviriye yansımadığını belirten Bass, "Her parlamentonun kendi iç kuralları vardır. Buna ilişkin yasaları vardır. Tüm parlamentolar, denetim ve denge açısından demokratik sistem içinde kritik kurumlardır. Bu çerçevede de, parlamentoların üyelerinin gelenekler ve kurallara uymalarının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Büyükelçi John Bass, kendisinin de kordiplomatik üyelerine ayrılan locadan izlediği TBMM yemin töreni sırasında HDP Milletvekili Leyla Zana'nın, yemin dışına çıkması konusundaki tartışmaya ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Neler yaşandığını çok iyi takip edemedim. Benim Türkçem o kadar iyi değil. Çeviri de tam olarak olduğunu yansıtmadı. Bunu doğrudan duymadığım için birşey söyleyemem. Ancak her parlamentonun kendi iç kuralları vardır. Buna ilişkin yasaları vardır. Tüm parlamentolar, denetim ve denge açısından demokratik sistem içinde kritik kurumlardır. Bu çerçevede de, parlamentoların üyelerinin gelenekler ve kurallara uymalarının önemli olduğunu düşünüyorum."

 

"Türkiye’nin yeniden tek parti iktidarına eriştiği bu dönemde..."

 

TBMM'nin geçici Başkanı Deniz Baykal'ın açış konuşmasında uzlaşmanın önemine vurgu yaptığını hatırlatan Büyükelçi Bass, "Parlamento Başkanı (Deniz Baykal)’nın parlamentonun önemiyle, parlamentonun yükümlülükleriyle ilgili sözleri, parlamentonun alacağı kararlar ve yapacağı faaliyetlerde uzlaşma bulmak için yöntemler geliştirilmesi yönündeki sözleri çok önemli bir mesajdı. Çünkü parlamentonun alacağı kararlar tüm ülkeyi yansıtıyor. Bu, Türkiye’nin yeniden tek parti iktidarına eriştiği bu dönemde çok önemli bir mesajdı. Bilindiği gibi pek çok Türk, diğer partiler için de oy verdi. Onlar da parlamentonun nasıl faaliyet gösterdiğini yakından izliyorlar" dedi.   

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