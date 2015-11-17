Zana'nın yemin krizinin ardından, HDP'li milletvekili yeminine Arapça başladı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yeminine Arapça başladı. Aslan'ın Arapça sözlerinin Türkçe karşılığı "Kardeşlik ve halklararası selamet için" olduğu öğrenildi.

26. Dönem Milletvekili Yemin Töreni’ne HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana damga vurdu. Zana, Meclis kürsüsüne çıktığında, oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dönerek, Kürtçe, “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde” (Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla) dedi.

Zana daha sonra yemin metnini okudu ve yeminde yer alan “Büyük Türk Milleti” ifadesini “Büyük Türkiye Milleti” olarak telaffuz etti. Ancak, en yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten CHP Milletvekili Deniz Baykal, bu durumu farkederek, metin değiştirildiği gerekçesiyle yeminin geçersiz olduğunu söyledi. Baykal, yeniden yemin etmek üzere Zana’yı kürsüye çağırdı. Bu sırada genel kurul salonunda olmayan Zana yeniden kürsüye çıkamadı.

Zana'nın yemin krizinin ardından

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da yeminine Arapça başladı. Aslan'ın Arapça sözlerinin Türkçe karşılığı "Kardeşlik ve halklararası selamet için" olduğu öğrenildi.