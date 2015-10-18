Leyla Zana: En büyük aşiret HDP'dir

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, "Biz ne zamanki 80 milletvekiliyle parlamentoya girdik, diğer partilerin dizlerinin bağı çözüldü" dedi. "Bunların partilerinin ismi değişiyor ama zihniyetleri değişmiyor" ifadelerini kullanan Zana, "Bu millet kendi siyasi iradesiyle hareket etmeli. Bugün en büyük aşiret HDP'dir. Hepimizin partisidir" şeklinde konuştu.

Zana, Ankara'daki bombalı saldırıda ölen Saruhanlı'nın Azimli Mahallesi'nden Emin Aydemir ve Resul Yanar ile Mütevelli Mahallesi'nden Nizamettin Bağışçılar'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Zana, ziyaretler sonrası konvoy eşliğinde, bugün saat 12.00'de geldiği Turgutlu'da, Atatürk Mahallesi'nde partililerce karşılandı. Buradaki Belediye Düğün Salonu'nda partilileriyle buluşan Zana'ya, özellikle kadınlar ilgi gösterdi.

Kürtçe seslendi

HDP Turgutlu İlçe Eş Başkanı Selahattin Dağlı'nın ardından Zana, kendisini dinlemeye gelen partililerine seslendi. Yaklaşık 500 kişilik gruba Kürtçe seslenen Zana, Ankara'daki terör saldırısına da değinerek şunları söyledi:

"Bu acı hepimizin acısı. Bu acı Türkiye'nin acısı. Bizler el ele olmalıyız. Sesimizi gür şekilde herkese duyurmalıyız. Kobani bir milattır. Bizim gibi acı çeken bir millet kalmadı. Biz de 72 millet gibi kendi halkımızı, kendi özerkliğimizi, kendi özgürlüğümüzü arıyoruz ve istiyoruz. Hiç kimse Kürt halkı hırsız, Kürt halkı yaramaz diyemez. Bizim özgürlüğümüzü herkes görecek. Siyasi irademizi kullanmalıyız. Siyasi irademize kimse ipotek koyamaz. Siyasi iradenizi başka partilere kaptırmayın. Biz ne zamanki 80 milletvekiliyle parlamentoya girdik, diğer partilerin dizlerinin bağı çözüldü. Bunların partilerinin ismi değişiyor ama zihniyetleri değişmiyor. Hep aynı zihniyette devam ediyorlar. Bu millet kendi siyasi iradesiyle hareket etmeli. Bugün en büyük aşiret HDP'dir. Hepimizin partisidir."