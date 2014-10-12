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Yaşam

Leman Sam'dan tartışılacak tweet: Çinliler kötü ve anormal üreyen mikroplardır!

Leman Sam'ın Çin'deki köpek yeme festivali için attığı tweet tepki çekti

23 Haziran 2015 22:23

Son dönemde sık sık tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Leman Sam bu kez Çin'deki köpek yeme festivaline ilişkin paylaşımıyla gündeme geldi. Sam, Twitter hesabından yaptığı payleşımda "Çinlilerin küçük bir kısmı hariç hepsi asalak bitkiler sınıfındandır, kötü ve anormal üreyen mikroplardır, doğa onları halledecektir" ifadesini kullandı.

Sam daha önce kurban kesimiyle IŞİD'i ilişkilendirerek; 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır' demiş, Nepal'de meydana gelen depremin ardından da "Nepal’de Hindu tanrıçası için yüzlerce hayvan katletmişlerdi, cezasız mı kalacaktı, bugün binlercesi öldü, tanrıçaları kabul etsin artık…" paylaşımında bulunmuştu. 

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