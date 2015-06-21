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Dünya

Çin'de köpek yeme festivali başladı

Gördüğü tepkilerden rahatsız olan yerel halk, geleneklerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor

21 Haziran 2015 19:18

Sosyal medyada büyük tepki görmesine ve iptal edilmesi için yürütülen kampanyalara rağmen “köpek yeme festivali” Çin’in Yulin kentinde başladı. Hayvan hakları aktivistlerinden ve batı ülkelerinden gördükleri tepkilerden rahatsız olan yerel halk ise, geleneklerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, her yıl 21 Haziran'da yaz gündönümü kutlamaları sebebiyle düzenlenen festivalde binlerce köpek öldürülüyor. Festivalin durdurulması için change.org adresinde başlatılan imza kampanyasında, 1 milyondan fazla imza toplandı.

Sosyal medyada, önceki festivallerde köpeklerin vahşice katledildiğini gösteren yüzlerce fotoğraf paylaşıldı. Twitter kullancıları,  #StopyuLin2015 etiketiyle binlerce paylaşımda bulundu.

Çin'deki efsanelere göre köpek eti kötü ruhları uzak tutuyor ve cinsel gücü artırıyor. 

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