Leman Sam tepki çeken Nepal tweetini savundu

Leman Sam, Nepal’de meydana gelen ve 1900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili attığı tweet ile sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Daha önce de Kurban Bayramı’nda "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor’ tweeti atarak büyük tepki toplayan sanatçı bu kez Nepal depremiyle ilgili attığı tweet ile tartışma yarattı.

Sam'ın tweetinde; Nepal’de Hindu tanrıçası için yüzlerce hayvan katletmişlerdi, cezasız mı kalacaktı, bugün binlercesi öldü, tanrıçaları kabul etsin artık… şeklinde ifadeler yer aldı.

Yazdıklarının arkasında

Gelen tepkilere rağmen yazdıklarının arkasında durduğunu söyleyen Leman Sam, “Düşünmeden kızıp köpürmeye hazır olanların anladığı biçimde hümanist değilim” dedi. Leman Sam daha sonra ise, “Kimsenin beni yargılamaya hakkı olduğunu düşünmüyorum, o kadar çok hümanist olsaydı, dünya bugünkü gibi mi olurdu?” diyerek yazdıklarını savundu.