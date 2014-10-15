Leman Sam'a eski eşinden Kurban eleştirisi: Sanal tanrılara inananlar...

Leman Sam'ın attığı kurban tweetinin ardından başlayan tartışma hız kesmiyor. Kızlarının açıklamalarının ardından eski eşi Selim Sam da Leman Sam'ı eleştirdi. Selim Sam, "İnananlar Allah'ın istediği kriterlere uyuyorlarsa onlar gerçek inananlardır. Gerisi ise kendi sanal tanrılarına inananlardır. Ama Allah'a inandıklarını zannederler. Örnek vermek gerekirse, kurbanı mesele yaparlar" dedi.

Usta sanatçı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında kurban kesimiyle IŞİD'i ilişkilendirerek; 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır' demesi üzerine başlayan tartışmalar durulmuyor.



Kızlarının açıklamalarının ardından eski eşi Selim Sam da Leman Sam'ı eleştirdi.



Leman Sam'la 12 yıl evli kaldıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını söyleyen Selim Sam, eşiyle görüşmediğini, sadece büyük kızı Şelale Şehnaz ile görüştüğünü söyledi.

Selim Sam, şöyle konuştu:

"O'nu en iyi ben tanırım. Fazla konuşup gerginlik çıkarmak istemiyorum. Kaldı ki ben İslam'a göre açıklama yaparım. Herkes Allah'a inandığını söyler. İnananlar Allah'ın istediği kriterlere uyuyorlarsa onlar gerçek inananlardır. Gerisi ise kendi sanal tanrılarına inananlardır. Ama Allah'a inandıklarını zannederler. Örnek vermek gerekirse, kurbanı mesele yaparlar."