Leman Sam'dan eleştirilere yanıt: Sessiz kalanlar yüzünden ben topun ağzındayım

Ünlü ses sanatçısı Leman Sam’ın, Kurban kesimi ile IŞİD'i ilişkilendirmesiyle ilgili yorumunu ağır bir dille eleştiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve AKP’li vekil Gökcel Enç'e cevap verdi. Sam, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Her meslekten tanınmış insanların bir kısmı çeşitli nedenlerle susuyor, çoğunluğu ise tribünlere oynuyor, bu yüzden ben topun ağzındayım" ifadesini kullandı.

Leman Sam geçtiğimiz günlerde (4 Ekim Cumartesi) “Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır” demişti. Sa'ın bu sözleri üzerine AKP’li vekil Gökcel Enç ve Bülent Arınç, Leman Sam’ın yorumunu kınadıklarını söylediler. Arınç, Leman Sam için “Zavallı, iffeti yozlaşmış, edepten yoksun” ifadelerini kullandı. Leman Sam bu eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi. Sam’ın tweetleri şöyle: