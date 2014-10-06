T24 LogoT24 Logo
Magazin

Leman Sam'dan eleştirilere yanıt: Sessiz kalanlar yüzünden ben topun ağzındayım

Leman Sam, Kurban kesimi ve IŞİD benzetmesine gelen sert eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi

06 Ekim 2014 13:42

Ünlü ses sanatçısı Leman Sam’ın, Kurban kesimi ile IŞİD'i ilişkilendirmesiyle ilgili yorumunu ağır bir dille eleştiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve  AKP’li vekil Gökcel Enç'e cevap verdi. Sam, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Her meslekten tanınmış insanların bir kısmı çeşitli nedenlerle susuyor, çoğunluğu ise tribünlere oynuyor, bu yüzden ben topun ağzındayım" ifadesini kullandı.

Leman Sam geçtiğimiz günlerde (4 Ekim Cumartesi) “Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır” demişti. Sa'ın bu sözleri üzerine AKP’li vekil Gökcel Enç ve Bülent Arınç, Leman Sam’ın yorumunu kınadıklarını söylediler. Arınç, Leman Sam için “Zavallı, iffeti yozlaşmış, edepten yoksun” ifadelerini kullandı. Leman Sam bu eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi. Sam’ın tweetleri şöyle:

ETİKETLER

leman samtwitteryanıtarınçeleştiriyanıtakpak partitopun ağzına kondum

İlgili Haberler

Leman Sam: Benim için kurban kesen ile IŞİD aynı duyguda

'İstanbul'da Arap turist görmek istemiyorum' tweetiyle sosyal medyanın gündemine oturan Leman Sam, tartışılacak bir tweet daha attı

AKP'li vekilden Leman Sam'a: Sanatçı müsveddesi

AKP'li Gökcen Özdoğan Enç, Leman Sam'ın 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır' sözlerine 'Sanatçı müsveddesi' diyerek tepki gösterdi

Bülent Arınç'tan Leman Sam'a: Bu zavallıyı kınıyorum

Bülent Arınç, Leman Sam'ın, 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır' açıklamasına 'Ses sanatçısıymış, böyle sanatçı olmaz' diye tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24