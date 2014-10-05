Bülent Arınç'tan Leman Sam'a: Bu zavallıyı kınıyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Leman Sam'ın, "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" açıklamasına ilişkin, "İnsan bile sayılmayan, kaldı ki Müslüman olduğunu konuşmayacağız bir cellatlar grubunun yaptığı işle bir kurban kesmeyi yan yana getiren bu zavallıyı huzurlarınızda kınıyorum" dedi.

"Ses sanatçısıymış, sanatkârmış. Haşa ben ona şarkıcı diyeyim. Böyle sanatçı olmaz" ifadelerini kullanan Arınç konuşmasının devamında "İşte bu, Türkiye'de bazılarında edebin, hayanın, iffetin, inancın ne kadar yozlaştığını ve bazıları için ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Arınç, AKP İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bayramın önemine değinen Arınç "Rabbim inşallah bir sene sonrasına hep beraber bayramlara kavuşmayı huzurla nasip etsin" dedi.

AKP'nin 2001 yılında kurulduğunu, arkadaşlarının da kendisini grup başkanı seçtiğini hatırlatan Arınç, şöyle devam etti: "Bir sene grup başkanlığı yaptım. Grup toplantılarında da konuşmayı ben yapıyordum. Benim o konuşmalarımı sonra iki kitap haline getirdiler. Hiç unutmuyorum, son grup toplantısında, seçime gidiyoruz, gönlümden bir ses geldi.

Gönlümden gelen her şeyi söylüyorum, yarısında güzel şeyler oluyor, yarısında da başıma çok işler geliyor ama o gün şunu söylemiştim; 'Arkadaşlar, seçime gidiyoruz. Sayımız 51. İnşallah dönerken 351'lerle döneceğiz.' Allah'a hamdolsun, 51 ile girdik, 365 ile geldik. Duanın kabul saati. Dualarda bulunun inşallah, güzel insanların dualarına iştirak edin. Ona 'amin' derseniz, o güzel insanın hatırına sizin duanız da kabul olur."

‘Hoplatıversem mi?’ dedim

Arınç, Leman Sam'ın, Twitter’dan yazdığı "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" sözüne tepki gösterdi. ‘Kadınlar kahkaha atmayacak’ şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Arınç, "Şimdi bugün buraya gelirken 'Geçen Ramazan Bayramı'nda söylediklerim birilerini hoplatmıştı havaya kadar. Yine öyle bir hoplatıversem mi?' dedim. 'Yok, bu sefer gerekmez' diye karar vermiştim ama internette bir şey okudum, kanım dondu" diye konuştu.

‘Böyle sanatçı olmaz’

Okuduğu metnin, Sam'ın sözüyle ilgili olduğu bilgisini veren Arınç, şunları kaydetti: "Ses sanatçısıymış, sanatkârmış. Haşa ben ona şarkıcı diyeyim. Böyle sanatçı olmaz. Bir kadın, bir şarkıcı, onlar öyle diyorsa ses sanatçısı olsun. Demiş ki 'Kurban kesen adamla IŞİD'çinin farkı yoktur.' Ne diyorsanız içinizden deyin. Değerli arkadaşlar, şimdi hanımefendilerden özür diliyorum. Bu sözün sahibi bir kadın olduğu için ifade ediyorum. Şüphesiz şaşkın bir erkek de olabilirdi. Yani siz kurbanlarınızı kestiniz veya kestirdiniz. Bu bir ibadet. Vacip olan bir ibadeti yapıyoruz. Müslümanlık ne zaman var, o zamandan beri kurban ibadeti var.

Bir Müslüman, elbette kurbanın ne anlama geldiğini, Hazreti İsmail'in kıssasını ve diğer her şeyi bilir. İnsan bile sayılmayan, kaldı ki Müslüman olduğunu konuşmayacağız bir cellatlar grubunun yaptığı işle bir kurban kesmeyi yan yana getiren bu zavallıyı kınıyorum. Yazık. İşte bu, Türkiye'de bazılarında edebin, hayanın, iffetin, inancın ne kadar yozlaştığını ve bazıları için ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor. Onun için Bursalılar, kurbanın ne olduğunu, ne anlama geldiğini, bir kez daha eşimizle, çocuklarımızla, geçmişimizle, geleceğimizle, dostlarımızla paylaşalım ki bu sözü söyleyenler sadece birkaç kişi kalsın ama milyonlarca insan kurban ibadetinin Allah'a yaklaşmak olduğunu bir kez daha görsün."

‘Kendimiz neyiz ona bakacağız’

Sam'ın bu sözüne üzüldüğünü dile getiren Arınç, kurbanın yaklaşmak anlamına geldiğini aktardı. Arınç, şöyle konuştu:

"Gelişen, kalkınan Türkiye'de, dünyaya parmak ısırtan Türkiye'de, bütün ekonomik göstergelerin, toplumsal göstergelerin Avrupa'nın kat kat önünde olduğu bir Türkiye'de birisi inancımıza hakaret etmek için nasıl bir söz söyleyebilir? Hangi cesaretle? Hangi aymazlıkla? Edepten yoksun olmanın derecesi yok. Başbakanımız da geçenlerde birileri için bu lafı kullandı. Bir milletvekili kadın, askere taş atarken görüntülenmişti. Olacak bunlar. Yevm-i beterdeyiz. Kendimiz neyiz, ona bakacağız. Kendi yolumuza daha dik adımlarla daha gür seslerle çıkacağız.

‘Böyle şaşkınlar her toplumda vardır’

Böyle şaşkınlar elbette her toplumda vardır. Onları elbette kötülemek, gözden çıkarmak noktasında değiliz ama hangi düşünceyle bunu inançlı bir topluma karşı birisi söyleyebiliyor? Bundan dolayı da utanıyorum ve herkesten özür diliyorum. Onun özür dilemeye niyeti yok. Biz onun adına, Allah'a çok şükür bu ibadeti layıkıyla yerine getiren herkesten özür dileyeceğiz."

Arınç, ahir zaman olunca günlerin çok çabuk geçtiğini, saatlerin dakikalara, ayların günlere indiğini ifade ederek, şu an da öyle bir durumda bulunulduğunu belirtti. Kimsenin, zamanın nasıl geçtiğinin farkında olmadığını anlatan Arınç, "Geçen Ramazan Bayramı'nda neler oldu diye düşündüm. Günlüğüme baktım. Neler olmamış ki... 100 yılda olacak işleri iki ayda yapmışız yahu. 28 Temmuz'da yine burada sizlerle bir Ramazan Bayramı tebrikleşmesi, konuşması yapmıştım. İki ay 10 günde baş döndüren bir hızla Türkiye neler yaşamış, Allah'a hamdolsun" değerlendirmesinde bulundu.