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Arınç: Kadın kahkaha atmamalı dediysem akıl dışı bir iş yapmışımdır

Arınç: Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar; böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz

30 Temmuz 2014 17:01

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "kadınlar kahkaha atmamalı" açıklamasının ardından eleştirilen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "O konuşmamdan bir kısım alınmış. Sadece kadınlar kahkaha atmasın dediysem akıl dışı bir iş yapmışımdır. Ama orada ahlak kurallarıyla ilgili bir konuşma yaptım. Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar... Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz, size kızmanın ötesinde acıyabilirim" dedi.

Arınç sözlerine şöyle devam etti:

 

'O konuşmadan bir kısmı alarak...'

 

Bir bayramlaşma töreni yapıldı. Şükrediyorum ki, 1,5 saate yaklaşan konuşmayı tamamen veren haber kanalları olmuş. Bazı insanlar 1,5 saatlik konuşmadan bir kısmı alarak eleştiri yapabiliyorlar. Ne kadar iğrenç ne kadar temelsiz bir yakıştırmadır o konuşmanın tamamını dinleyenler bunların farkına vardırlar.

 

'Kadınlar kahkaha atmasın dediysem...'

 

Bunlara cevap vermeyi kabul etmem. O sizlerinki de arkasında duruyorum.

Konuşmanın tamamını dinlesinler ve o konuşmamda insanların hayatına müdahale var mıdır karar veresinler. Faydalı bir konuşma yaptığımı düşünüyorum. Sadece kadınlar kahkaha atmasın demişsem çok akıl dışı bir iş yapmışımdır. Ama orada görgü ve ahlak kurallarıyla ilgili bir konuşma yaptım.

 

'Kadınları küçümseyecek bir şey söylemedim ki'

 

Bazı davranışlar suç olmasa bile ayıp olur. Bunları da bana göre güzel misallerle anlattım. Sadece kadınlara yönelik birkaç hatırlatma değil. Ben orada asıl erkekleri de muhatap alıyorum kendime. Ben şu ana kadar gözyaşlarıyla telefon açıp ruh dünyamızı anlattınız diyenlerin yanında twitterda alay konusu yapanlar da var. Bu yaşıma geldim kadınları küçümseyecek bir şey söylemedim ki.

Benim orada söylediğim şey insanların etik davranışlar içinde bulunması gerektiğidir. Ama toplumda hiçbir şekilde sınır tanımayan cinsel özgülükten başlayıp her şeyi her yerde yapabileceğini savunanlar var. Beğenmediğim şeyler olsa da ben onların hayatlarını kendi özgürlük alanları olarak görüyorum.

 

'Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direk görünce dayanamanlar'

 

Bazı sanatçılar var bunlar yapay kahkahalar atıyorlar. Bunun da fotoğrafını çekip bana gönderiyorlar. Gerçek kahkahalar var ve bunlar insanı rahatlatır. Ama bunlarınki yapay. Kocasını bırakıp sevgilisiyle tatile çıkanlar direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar… Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz. Size kızmanın ötesinde size acıyabilirim. Sizin hayatınıza ancak ağlanabilirse yerini bulmuş olabilir diye düşünüyorum.

 

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