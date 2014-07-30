FEMEN'den Bülent Arınç'a kahkahalı tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın “Kadın herkesin önünde kahkaha atmayacak” açıklaması İngiliz basınında geniş yer buldu. Dünyaca ünlü kadın aktivist grubu FEMEN'in Türkiye kolu da Arınç'a tepki gösterdi.

Guardian gazetesi haberi “Türk Başbakan yardımcısı kadınların kahkaha atmasını istemiyor” başlığı ile verdi. Arınç’ın pembe dizilere ve cep telefonu kullanımına da tepki gösterdiğini belirten gazete, başbakan yardımcısının açıklamalarını “seksist” olarak tanımladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Arınç’a cevaben Twitter üzerinden yaptığı” Kadınlarımızın gülmesine ve herkesin şen şakrak kahkahalarının duyulmasına ülkemizin herşeyden daha çok ihtiyacı vardır” açıklamasına da yer verdi.

Independent gazetesi de Arınç’ın açıklamalarına geniş yer verdi. Gazete Türkiye’nin tarihsel olarak kadın hakları konusunda komşularından daha ilerici olduğunu ancak son dönemde yaşanan bazı değişimler ve çocuk gelinler, namus cinayetleri ve aile içi şiddet gibi uzun süredir devam eden problemlerin “Türkiye’nin kadın hakları konusunda gerilediği yönünde endişelere neden olduğunu” söyledi.

Mirror gazetesi ise Arınç’ın sözlerinin sosyal medyada espri konusu olduğunu belirtti ve Türk kullanıcıların konu ile ilgili attığı tweet’lerden örnekler yayınladı.

BBC ise internet sitesindeki “BBC Trending” sayfasında “Türkiye’den kadınlar sosyal medyada neden gülerken çekilmiş fotoğraflarını yayınlıyor?” sorusunu cevapladı. Arınç’ın sözlerine geniş yer verilen makalede içinde kahkaha kelimesi geçen ya da “diren kahkaha” ve “diren kadın” hashtaglerini taşıyan 300 binden fazla tweet atıldığı belirtildi.

Daily Mail gazetesi konu ile ilgili haberinde “Türk Başbakan Yardımcısı kadınların toplum içinde gülmemesi gerektiğini söylüyor ve halkın Kuran’ı yeniden keşfetmesi ve seks bağımlıları gibi davranmaktan vazgeçmesi için çağrıda bulunuyor” başlığını kullandı.

FEMEN Türkiye'nin Twitter hesabından paylaşılan bu fotoğrafla birlikte, "Üzgünüz Bülent Arınç, televizyondaki o ağlamaklı halinizi her gördüğümüzde kahkaha atmadan duramıyoruz!" diye tweet atıldı. Fotoğraftaki FEMEN üyesinin göğsünde, "Gerçek kadınlar kahkaha atmaz, öyle mi?" yazılı olduğu görüldü.

FEMEN lideri İnna Şevçenko da aynı fotoğrafla birlikte, "Türk kadınları direnin, özgürlüğün tadını çıkarın, hayatı sevin ve kahkaha atın, kahkaha atın, kahkaha atın... #direnkahkaha #Turkey" diye tweet attı.