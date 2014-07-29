Arınç'ın 'kadın kahkaha atmayacak' sözlerine hangi ünlü ne dedi?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Nerede o yüzüne baktığımız zaman yüzü hafifçe kızaran, boynunu öne eğecek, gözünü bizden kaçırabilecek iffet sembolü, haya sembolü kızlarımız? Erkek de zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Çocuklarını sevecek. Kadın ise o da iffetli olacak. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cezibeder olmayacak, iffetini koruyacaksın. Şimdi bunu birileri söylediği zaman ‘ya bu adam hangi dilden konuşuyor’ diyebilirler. Bu kadar değerlerimize yabancılaştık bugün” şeklindeki sözlerine pek çok ünlü isim Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

Arınç'ın istediği gibi bir dünya var. Arabistan. Kadın konuşmaz, gülmez, eğlenmez, çarşafların içinde erkeklerin gerisinde yürür. — Tufan Türenç (@tturenc) 29 Temmuz 2014

Ülkede kahkaha atacak hal mi bırakınız: Soma, Roboski, Berkin, Ali Ismail... — Selami İnce (@selamiince) 29 Temmuz 2014

Kadının kahkaha attığı yerde hayat çoğalır ve zenginleşir, çocuklar ölmez- öldürülemez, doğa bile yeşillenir. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 29 Temmuz 2014

Bence kadınlarımız Onu her gördükleri yerde kahkahaya boğulmalılar! İnadına değil, KOMİK bir şey gördükleri için! — Bedri Baykam (@bedribaykam) 29 Temmuz 2014

Bulent Arinc beni cok guldurdun.Allah da seni guldursun:-) — CAPULISTBURHANSESEN (@burhansesen) 29 Temmuz 2014

Kadın kahkasından rahatsız olan başka gezegende şans arayacak. Maalesef bu gezegende 3,5 milyar dişi insan yaşıyor. Üstelik gülmek bedava. — Murat Şeker (@sekermurat) 28 Temmuz 2014

BİZ, onlar doyasıya GÜLSÜN diye yaşıyoruz.Fark bu İFFETE gelince,Allah'a şükür sorunumuz olmadı.ARTIK SİZ NE İFFETSİZLERE DENK GELDİYSENİZ. — Murat ide (@Murat_ide) 29 Temmuz 2014

Gülmek devrimci bir eylemdir..Ben hep güldüm ve gülmeye devamedeceğim yaşadığım sürece. — Nilgün Belgün (@nildaybelday) 28 Temmuz 2014

Bir kahkahamız var elimizde bir de canımız.Ikisi de gericilerin huzurunu bozuyor.ama hayat kahkaha atan kadınlardan yana — ferai tinc (@feraitinc) 28 Temmuz 2014

Mesela kadın cinayetleri şu kahkaha olayının 10'da biri kadar konuşulmuyor twitter'da. Ben de buna isyan ediyorum — melis alphan (@melisalphan) 29 Temmuz 2014

Benim ANNEM KAHKAHA ATTIYO İSTEDİĞİ YERDE,İSTEDİĞİ ZAMAN. SEN BENİM ANNEME NAMUSSUZ MU DEDIN? ABLALARIMA, YEĞENLERIME? — Yunus Günçe (@yunusgunce) 29 Temmuz 2014

Kadını küçük yaşta evlendirenler, okutmayanlar, üretimden koparanlar, dövüp şiddet uygulayanlar karşısında sus, kahkaha atınca konuş! Ayıp! — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 29 Temmuz 2014

Bol kahkahalı bir gün diliyorum kızlı, erkekli.. — Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) 29 Temmuz 2014

Siyasetçinin de iffetlisi lazım, zevzek zevzek konuşmayacak. — kanat atkaya (@katkaya) 29 Temmuz 2014

Kadınların kahkahası güzeldir. Çekilmez ve ahlaksızca olan Barınç'ın sahte ağlayışları.. — Ali Çimen (@alicimen) 28 Temmuz 2014

Kadinlarin sokakta toplanip hep beraber kahkaha atacagindan cok eminim. Bagira bagira her hafta yapmak lazim. — BanuGuven (@banuguven) 29 Temmuz 2014

Bi durup kızayım diyorum sonra bi gülme geliyor, sonra o gülme kahkaya dönüşüyor..Tövbe tövbe..Hayırdır gece gece!!! — Cicek Dilligil (@CicekDilligil) 29 Temmuz 2014

Kadın kahkahasının yasaklandığı bir dünya, yok olsun mümkünse... — Alper Turgut (@AlperTurgut01) 28 Temmuz 2014