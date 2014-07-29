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Yaşam

Arınç'ın 'kadın kahkaha atmayacak' sözlerine hangi ünlü ne dedi?

Bülent Arınç'ın 'erkek zampara olmayacak, kadın kahkaha atmayacak' şeklindeki sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu

29 Temmuz 2014 15:47

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Nerede o yüzüne baktığımız zaman yüzü hafifçe kızaran, boynunu öne eğecek, gözünü bizden kaçırabilecek iffet sembolü, haya sembolü kızlarımız? Erkek de zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Çocuklarını sevecek. Kadın ise o da iffetli olacak. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cezibeder olmayacak, iffetini koruyacaksın. Şimdi bunu birileri söylediği zaman ‘ya bu adam hangi dilden konuşuyor’ diyebilirler. Bu kadar değerlerimize yabancılaştık bugün” şeklindeki sözlerine pek çok ünlü isim Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İşte o tepkiler: 

 

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