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Leman Sam: Benim için kurban kesen ile IŞİD aynı duyguda

'İstanbul'da Arap turist görmek istemiyorum' tweetiyle sosyal medyanın gündemine oturan Leman Sam, tartışılacak bir tweet daha attı

05 Ekim 2014 00:17

Usta sanatçı Leman Sam, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında kurban kesimiyle IŞİD'i ilişkilendirerek; 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır' dedi.

Daha önce “İstanbul’da Arap turist görmek istemiyorum” sözleriyle gündeme gelen Şarkıcı Leman Sam, bu kez de kurban kesen Müslümanlarla IŞİD militanlarını ilişkilendiren bir tweet attı. Sam tweetinde "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor" dedi.

 

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