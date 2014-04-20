Leman Sam: Hacca gitmem, Araplara para vermek istemiyorum

Sanatçı Leman Sam, “Kim ne isterse onu yapsın ben hacca ve umreye kesinlikle gitmem, Araplara para vermek istemiyorum” dedi.

Sam, Edirne’deki bir AVM’de hayranlarıyla imza gününde bir araya geldi.

Bazı ünlü isimlerin umreye ve hacca gitmeleri konusunda bir şey konuşmak istemeyen Sam, gerçekten isteyerek inandıkları için gidenlere saygısının sonsuz olduğunu ifade etti. Sam, umre ve hacca şov için gidenlere güldüğünü belirtti.

Bir takım insanların dikkatini çekmek için şovlara ilgilenecek vaktinin olmadığını kaydeden Sam, “Kim ne isterse onu yapsın ben hacca ve umreye kesinlikle gitmem, Araplara para vermek istemiyorum” dedi.