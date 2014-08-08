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Twitter'da Leman Sam, Esra Elönü kavgası!

Leman Sam'ın Twitter'daki bir yorumunda Esra Elönü'nün adını kullanması tartışmaya neden oldu. Adının kullanılmasına tepki gösteren Esra Elönü, Leman Sam'ı 'mahalle şantörü'ne benzetti

08 Ağustos 2014 14:15

Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin IŞİD'in esir aldığı kadınları köle pazarlarında satmaya başladığı yönündeki tweetine Leman Sam'ın yazdığı yorumun ardından Twitter'da tartışma çıktı. Adının kullanılmasına tepki gösteren Esra Elönü, "mahalle şantörü" benzetmesi yaptığı Leman Sam'a "İlla İlla diye şarkı söyleyene kadar illa edep illa edep bence!!" diye seslendi.

Hüsnü Mahalli, Twitter hesabından IŞİD örgütünün esir aldığı kadınları köle pazarlarında sattığına ilişkin bir haber paylaştı. Leman Sam ise Hüsnü Mahalli'nin bu tweetinin altına "Esra Elönü adlı kadını götürün oraya" yorumunu paylaştı.

 

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