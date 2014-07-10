'Arap turist görmek istemiyorum' diyen Leman Sam'a suç duyurusu

Leman Sam, “İstanbul’da artık saç ektirmiş Arap turist görmek istemiyorum” diyen oyuncu Cem Davran’ı destekleyerek, “Saç ektirmeyenini de görmek istemiyorum Cem” dedi. Sam’ın bu sözlerinin -ardından Anadolu Arap Birliği başta olmak üzere birçok dernek ve STK Sam hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Daha önce “Hacca gitmem Araplar kazanamasın” çıkışıyla da Arapların tepkisini çeken Leman Sam, tartışılacak bir açıklamaya daha imza attı.

Twitter’da “İstanbul’da artık saç ektirmiş Arap turist görmek istemiyorum” diyen oyuncu Cem Davran’a destek çıkan Sam, “Saç ektirmeyenini de görmek istemiyorum Cem” dedi.

Öte yandan, Mardinin Midyat ilçesinde bulunan Anadolu Arap Birliği, Mıhallemi Derneği , Anadolu Arap Hareketi Derneği ve Şemikan Halkları Birliği Leman Sam’ın “Arapları görmek istemiyorum” sözü üzerine merkezi Midyatın Hebsınes köyünde buluna Mıhallemi Derneği önünde bir basın açıklaması yaparak Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.

Anadolu Arap Birliği Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslanın okuduğu basın açıklamasında şunlara yer verildi: “Leman Sam’ın Araplarla ilgili ısrarla yaptığı ötekileştirici , hakaret edici ve hedef gösterici sözlü beyanatları ile ilgili halkımıza ve kamuoyuna önemle duyrulur: Çevre , insan hakları savunuculuğu ve hayvan sever maskeleri ile Türkiye Kamuoyunu sempatisini kazanıp kandırmaya çalışan Leman Sam Araplara karşı ırkçılık zehrini kusmaya devam ediyor.

IŞİD gibi örgütler de bu gibi düşüncesizce konuşanlar yüzünden eleman toplayıp güçleniyor.

“Her şey Arap saçına döndü” “Anladıysam Arap olayım” gibi Araplarla ilgili hakaret edici söz ve deyim kullanan, köpeklerine Arap ismini takan bir toplumda büyüyen Leman Sam ile Cem Davran’ın sistemin kendine biçtiği kalıpların dışına çıkmasını beklerdik. Çünkü bizim bildiğimiz sanatçılar evrensel olup kendisini aşan bir iç aksiyon niteliğine sahiptir . Ama anlaşılan o ki hala sistemin büyük katliamlar ve zulümlerle ördüğü esaret zincirleri ve prangaları hala vicdanı , fikri ,ruhu hür olmayanların boynunda asılı duruyor.

Nefret ,hakaret ve ihanet iftiraları ile dolu okutulan resmi ideoloji tarih kitapları belli ki Leman Samın kafasını ve psikolojisini epeyce bozmuş durumda. Leman Sam Arapları hedef göstererek ayırımcılık yapıyor ve nefret suçu işliyor. Ayrıca gündemde kalabilmek için Arapları kendine maşa olarak kullanmaya çalışması ile çok gülünç bir duruma düştüğünü hatırlatmak isteriz. Leman Sam ünlü olmanın verdiği yanıltıcı güvenle bu mübarek ramazan ayında bile Araplara çirkince saldırıyorsa kesinlikle psikologlar, Ruh sağlığı doktorları ve nörologlar tarafından iyi bir şekilde rehabilite edilip tedavi edilmesi gerektiğine inanıyoruz, çünkü ırkçılık bir ruh ve zihin hastalığıdır. Serbest denetimlilik birimlerinden de ricamız lütfen rehabilite edildiği süre içerisinde Araplardan en az 500 metre uzak tutulmasıdır. Çünkü hiçbir Arap , hatta vicdanlı hiçbir insan ırkçı bir insana yakın durmak istemez. Biz Araplar ve Mıhallemiler olarak Leman Sam ve gibilerine sadece acıyoruz. Gönüllü Arap doktorlarımız Leman Sam’ı ve ücretsiz bir şekilde rehabilite ve tedavi etmeye hazırdır.

Türkiyede yaşayan Alevi , Sünni , Nusayri , Hristiyan , Müslüman farklı inançtaki tüm Arapları bu tür ,ötekileştirici nefret söylemlerini kınamaya davet ediyor ve bulundukları yerlerde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

Leman Sam’ın da medya yolu ile sarfettiği etik olmayan sözlerden dolayı tüm Araplardan ve insanlıktan özür dilemesinin bir borç olduğunu buradan hatırlatıyoruz.