AKP'li vekilden Leman Sam'a: Sanatçı müsveddesi

AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Twitter'da, 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor' diye paylaşımda bulunan Leman Sam'a, "Sanatçı müsveddesi. Onu şiddetle kınıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, AKP'nin Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Antalya milletvekilleri Sadık Badak, Hüseyin Samani ve Gökcen Özdoğan Enç ile İl Başkanı Mustafa Köse, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Tören sırasında partililere seslenen AK Parti milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, sanatçı Leman Sam'ın Twitter hesabından yaptığı, "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor" paylaşıma tepki gösterdi. Gökcen Özdoğan Enç, şunları söyledi:

"Sanatçı müsveddesi diye bahsetmek istiyorum ben kendisinden. Sosyalpaylaşım sitesinde attığı bir mesajla, 'Benim için kurban kesenin IŞİD, IŞİD terör örgütü taraftarı arasında fark yoktur' mealinde bir cümlesi oldu. Onu şiddetle kınıyorum, bizim inancımıza saygı duyması gerektiğini ne yazık ki hâlâ öğrenememiş. Sadece ona şu vahiyle cevap vermek istiyorum. Kuran-ı Kerim'den, 'Kesilen kurbanların etleri ve kanları bana ulaşmaz fakat sizin takvanız bana ulaşır.' Biz bu doğrultuda, bu düşünceyle kurbanlarımızı kesiyoruz. Yani bizi IŞİD militanıyla eşdeğer gören anlayışı, anlayış sahiplerini kınıyorum. Biz kutsal alan ve inanışlara saygılıyız. Herkes de bizim kutsal alanlarımıza ve inanışlarımıza saygı göstersin diyorum."

Enç, Antalya'daki tartışmalı Kadınlar Plajı'na ilişkin de Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve İl Başkanı Köse'ye teşekkür etti.

Hüseyin Samani de sitem etti

Bayramlaşma töreninde AKP milletvekilleri Sadık Badak ve Hüseyin Samani de partililere seslendi. Hüseyin Samani de Leman Sam'ı hedef alan sözlerinde şöyle konuştu:

"Bayramda aile fertleriyle kucaklaşıyoruz. Bayram yakınlaşmak, kucaklaşmak demektir. Aralardaki engelleri kaldırarak kucaklaşmamız lazım. Elbette kurbanı anlayamayanlar, idrak edemeyenler farklı yorumlar getirebilir, onlara bir şey demiyoruz. Bu toplum kadim olarak kurbanın ne olduğunu bilen bir toplumdur. Bizden önce de, bizden sonra da kurbanın ne olduğunu bilecek, bu basiretle kurbana bakacaktır" diye konuştu.