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Leman Sam 'kurban tweeti' davasında beraat etti

Sam, “Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" demişti

15 Mart 2016 15:27

Kurban Bayramı'nda paylaştığı “Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor" mesaj nedeniyle mahkemelik olan Sanatçı Leman Sam beraat etti. Sam duruşmada, "Ben zeki bir insanım kimsenin inancına veya özdeğerlerine dokunacak bir şey zaten söylemem" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Serpil Kırkeser'in haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Leman Sam ve Avukatı Hikmetyar Ceylan hazır bulundu. Leman Sam mahkemedeki ifadesinde, "Böyle şeylerle yargıyı meşgul etmek bana doğru gelmiyor. Davaya konu tweetim 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' amacını taşımıyor. Söz konusu tweetim kimsenin dini inancına yönelik değildir. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme de suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Sanatçı Leman Sam'ın beraatine karar verdi.
 

"Kimsenin inancına dokunacak bir şey söylemem"
 

Leman Sam adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Yargının bu tür ipe sapa gelmeyen şeylerle meşgul edilmesine karşıyım. Ülkenin çok önemli meseleleri var. Ben zeki bir insanım kimsenin inancına veya kendi özdeğerlenine dokunacak bir şey zaten söylemem.  Öyle bir niyetim de yok zaten. Ama insanlar tweeti istedikleri gibi anlamışlar. Sonucunu da gördüler" diye konuştu.   

 

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