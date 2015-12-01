“Masum hayvanın boğazına bıçağı dayayanla IŞİD aynıdır” diyen Leman Sam’a mahkemeden zorla getirme kararı

Kurban Bayramı’nda attığı "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor" tweeti nedeniyle mahkemelik olan Sanatçı Leman Sam, duruşmaya katılmadı.Mahkeme mazeret sunmayan Sam’a zorla getirme kararı çıkartarak duruşmayı Mart ayına erteledi.

DHA’dan Serpil Kırkeser’in haberine göre İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Leman Sam katılmazken, şikayetçi Buğra Ayan hazır bulundu. Leman Sam’ın avukatı , müvekkilinin şehir dışı programı nedeniyle duruşmaya katılamadığını, müvekkilini bir sonraki duruşmada hazır edeceğini belirtti. Duruşmada söz alan şikayetçi Buğra Ayan, "Leman Sam’ın attığı tweet üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Sanık Leman Sam, kurban kesenlerin devletin terör örgütü saydığı bir örgütle aynı olduğunu söylüyor. Benim dini vecibelerimi yerine getirmemi terör örgütü olarak görüyor. Bundan rahatsız oldum. Ben terörist değilim. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim var" dedi.

“Zihin okuması yapılmıştır”

Tekrar söz alan Leman Sam’ın avukatı müvekkilinin bir hayvansever olduğunu belirterek müvekkilinin "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır. IŞİD beni şaşırtmıyor" şeklinde attığı tweeti okudu. Sam’ın avukatı "Açıkça görüleceği üzere bahse konu 83 karakter içerisinde hiçbir şekilde din, İslamiyet, kurban hatta dinen kurban edilebilecek hayvanların hiçbirinin ismi yer almamaktadır. Huzurdaki şikayet dosyası müvekkilin iş bu tweet ile halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağıladığı gerekçesiyle açılmıştır. Bu konuda bir kısım medya organlarınca müvekkil hedef tahtasına oturtulmuştur ve zihin okuması yapılmak suretiyle "Leman Sam bu tweeti ile şu şu gerekçelerle attı" ve "Şok kurban tweeti" şeklindeki ifadelerle tweetten anlam çıkartılma çabalarına girilmiştir" dedi.

Duruşma Mart ayına ertelendi

Mahkeme, duruşmaya mazeret sunmadan katılmayan Leman Sam hakkında zorla getirme kararı çıkararak, duruşmayı Mart ayına erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Leman Sam’ın 2014 yılında Twitter’dan "Benim için IŞİD ile bıçağını masun bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır. IŞİD beni şaşırtmıyor” şeklinde yazdığı öne sürülüyor. İddianamede, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.