Leman Sam: Bayramda ülkeyi terk edeceğim

Sanatçı Leman Sam, bu yıl Kurban Bayramı’nda Türkiye’de olmayacağını açıkladı. Sam, "Benim bayrama karşı bir tutumum yok, sadece hayvanların kesilmesine karşı bir tutumum var. O yüzden buralardan gideceğim” dedi.

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; önceki gün Cihangir’de görüntülenen ünlü şarkıcı, Kurban Bayramı tatilini yurtdışında geçireceğini söyledi. Sam, “Bu bayram burada olmayacağım, Türkiye’yi terk edeceğim. Benim bayrama karşı bir tutumum yok, sadece hayvanların kesilmesine karşı bir tutumum var. O yüzden buralardan gideceğim” dedi.

Sam, Twitter’a yazdıkları nedeniyle tehdit aldığını da açıkladı: “Beni birçok kez linç etmek istediler. O kadar çok tehdit alıyorum ki, bu durumdan kimse haberdar değil. Bu vurdumduymazlık da beni üzüyor.”

1 yıla kadar hapsi istenmişti

Leman Sam, geçen yıl Kurban Bayramı'nda, sosyal medya üzerinden, "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" paylaşımında bulunmuş, tartışmalara neden olmuştu. Eskişehir Barosu'na kayıtlı Avukat Turgay Balaban da Leman Sam hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme ise takipsizlik vermişti.

Turgay Balaban'ın yaptığı itirazın ardından dosyayı tekrar inceleyen İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, 'kovuşturmaya yer yok' şeklindeki kararın kaldırılmasına hükmetti. Bu gelişme üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek kabul edildi. İddianamede 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak'la suçlanan Sam'ın altı aydan bir yıla kadar hapsi istenmişti. Leman Sam 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.