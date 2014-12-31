LeBron James Cleveland'a tekrar mı veda edecek?

Sezon başında Miami Heat'ten ayrılarak Cleveland'a geri dönen LeBron James'in, sezon sonunda yeniden Cavaliers'a veda edeceği iddia edildi.

Radikal'deki habere göre, iki şampiyonluğa, 4 "En Değerli Oyuncu" ödülüne sahip ABD 'li yıldız basketbolcu Lebron James'in tekrar Cavaliers'tan ayrılacağını Cleveland Plain Dealer gazetesi ileri sürdü.

Chris Haynes imzası taşıyan haberde şu ifadelere yer verildi:

"James 30 yaşında. Kariyerinin en iyi yıllarını kötü yönetilen bir organizasyonla harcamak istemiyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan gidecek. Sezon sonunda tekrar serbest oyuncu olacak. Cleveland'dan ikinci kez ayrılmak onu yaralayacak."

NBA takımlarından Cavaliers ile 2 yıllık sözleşme imzalayan LeBron James, ilk yılın sonunda kontrattan çıkış hakkına sahip bulunuyor.