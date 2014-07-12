LeBron James 4 yıl sonra evine döndü

NBA'in en büyük yıldızı LeBron James, Miami Heat'ten ayrılarak eski takımı Cleveland Cavaliers'e transfer oldu.

Başarılı basketbolcu yaptığı açıklamada, "evime geri dönüyorum" ifadelerini kullanırken her şeye başladığı Cleveland'da basketbolu bırakmak istediğini açıkladı.

Birbirinden çarpıcı sözler sarf eden LeBron James, "Cleveland'dan ayrılırken bir misyonum vardı.Şampiyonluk arıyordum ve bunu iki kez başardım. Ancak Miami o duyguyu zaten biliyordu. Amacım hala mümkün olduğunca çok kupa kazanmak ve bir kupa da Ohio'ya getirmek" diye konuştu.

Açıklamalarını sürdüren James, "Her zaman Cleveland'a dönmek ve kariyerimi burada bitirmek istiyordum. Sadece zamanını bilmiyordum. İki oğlum var ve karım kızımıza hamile.Cleveland dışında Miami'yi terk edecek bir yer düşünmedim" dedi.

Yakılan formalarını da unutmadığını söyleyen James, "ben de hatalar yaptım ancak değiştim. Daha iyi bir insan ve basketbolcu olmayı öğrendim. Şimdi kimseye şampiyonluk vaat etmiyorum. Biz şu anda hazır değiliz. Bu sabrımı da test etmem açısından iyi bir süreç olacak. Genç bir ekip ve yeni bir koçla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.