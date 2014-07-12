T24 LogoT24 Logo
Spor

LeBron James 4 yıl sonra evine döndü

Miami Heat'ten ayrıldığını açıklayan NBA'in süperstarı LeBron James, 2010 yılında ayrıldığı eski takımı Cleveland Cavaliers'e transfer oldu

12 Temmuz 2014 00:16

NBA'in en büyük yıldızı LeBron James, Miami Heat'ten ayrılarak eski takımı Cleveland Cavaliers'e transfer oldu.

Başarılı basketbolcu yaptığı açıklamada, "evime geri dönüyorum" ifadelerini kullanırken her şeye başladığı Cleveland'da basketbolu bırakmak istediğini açıkladı.

Birbirinden çarpıcı sözler sarf eden LeBron James, "Cleveland'dan ayrılırken bir misyonum vardı.Şampiyonluk arıyordum ve bunu iki kez başardım. Ancak Miami o duyguyu zaten biliyordu. Amacım hala mümkün olduğunca çok kupa kazanmak ve bir kupa da Ohio'ya getirmek" diye konuştu.

Açıklamalarını sürdüren James, "Her zaman Cleveland'a dönmek ve kariyerimi burada bitirmek istiyordum. Sadece zamanını bilmiyordum. İki oğlum var ve karım kızımıza hamile.Cleveland dışında Miami'yi terk edecek bir yer düşünmedim" dedi.

Yakılan formalarını da unutmadığını söyleyen James, "ben de hatalar yaptım ancak değiştim. Daha iyi bir insan ve basketbolcu olmayı öğrendim. Şimdi kimseye şampiyonluk vaat etmiyorum. Biz şu anda hazır değiliz. Bu sabrımı da test etmem açısından iyi bir süreç olacak. Genç bir ekip ve yeni bir koçla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

cleveland cavalierslebron james

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24