LeBron James Miami Heat'ten ayrıldı, yuvaya döndü

NBA'de Miami Heat'ten ayrılan süper yıldız LeBron James, eski takımı Cleveland Cavalis'a geri döndü.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat ile olan 2 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayan LeBron James, 7 sezon boyunca forma giydiği Cleveland Cavaliers'a dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Transfer olduğu 2010-2011 sezonundan bu yana 4 kez finale yükselen ve 2 şampiyonluk elde eden Miami Heat ile olan 2 yıllık kontrat uzatma opsiyonunu kullanmayarak "serbest oyuncu" statüsüne geçen James, Sports Illustrated dergisine yaptığı açıklamada, "Kuzeydoğu Ohio ile aramdaki ilişki basketboldan daha büyük. 4 yıl önce bunu fark etmemiştim ama şimdi ediyorum" diyerek doğduğu Ohio eyaletinin takımı Cavaliers'ta oynamak istediğini belirtti.

2003 draftında ilk sıradan seçildikten sonra 7 yıl formasını giydiği Cavaliers'a dönüşü konusunda bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünmediğini dile getiren James, bir an önce işe koyulmak gerektiğini vurguladı.

4 kez ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen James, kurulduğu 1970'ten bu yana yalnızca 2007'de NBA Finali'ne yükselmeyi başaran Cavaliers'a dönüş kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"Her şeyden önce Kuzeydoğu Ohio çocuğuyum. Orası benim yürümeye, koşmaya, ağlamaya başladığım yer. Bu yüzden kalbimde ayrı bir yeri var. Cleveland'dan ayrıldığımda bir hedefim vardı. Şampiyonluk kazanmak istiyordum ve iki tane kazandık. Miami bu duyguyu daha önce de tatmıştı. Ama bizim şehrimiz bunu hiç yaşamadı. Hedefim hiç kuşkusuz kazanabildiğim kadar şampiyonluk kazanmak, ancak en önemlisi Kuzeydoğu Ohio'ya bir şampiyonluk getirmek."

NBA'de forma giydiği 11 sezonda, 27,5 sayı, 7,2 ribaunt ve 6,9 asist ortalamalarını yakalayan 29 yaşındaki James, "Kuzeydoğu Ohio'da hiçbir şey verilmez. Her şey kazanılır. Sahip olduğun şey için çalışırsın. Bu meydan okumayı kabul ediyorum. Eve dönüyorum" dedi.

Takımın başına, Maccabi Tel Aviv'i THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıran David Blatt'ı getiren Cavaliers, all-star oyun kurucu Kyrie Irving'in sözleşmesini 90 milyon dolar karşılığında 5 yıl uzatmış, draftta da bir numaradan Andrew Wiggins'i seçmişti.

James'in Miami Heat'ten ayrılma kararının ardından kendisi gibi "serbest oyuncu" statüsündeki all-star oyuncular Dwyane Wade ve Chris Bosh'un takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.