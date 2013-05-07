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Spor

LeBron James 4. kez 'En değerli oyuncu' seçildi

Miami Heat'in 28 yaşındaki basketçisi LeBron James medya mensupları ve analistlerinin kullandığı 121 birincilik oyunun 120’sini alarak 4. kez 'En değerli oyuncu' ödülünü kazandı

07 Mayıs 2013 10:50

NBA’de 2012-2013 sezonunun en değerli oyuncusu Miami Heat'in basketçisi LeBron James oldu.

28 yaşındaki oyuncu, medya mensupları ve analistlerinin kullandığı 121 birincilik oyunun 120’sini alarak 4. kez “En değerli oyuncu” ödülünü kazanan en genç isim unvanını da ele geçirdi. Oylamada diğer birincilik oyu ise New York Knicks’in yıldızı Carmelo Anthony’e çıktı.

Yapılan oylamada ikinci sırayı Oklahoma City Thunder’ın yıldızı Kevin Durant alırken, Carmelo Anthony üçüncü, Chris Paul dördüncü ve Kobe Bryant da beşinci sırayı aldı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, LeBron bu ödülle birlikte ligde en az 4 kez “En değerli oyuncu” ödülünü kazanmayı başaran Michael Jordan, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar ve Wilt Chamberlain’in ardından bu başarıyı tekrarlayan 5. isim oldu.

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