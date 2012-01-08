Miami LeBron James ile coştu

T24 - NBA'de Miami Heats, New Jersey'i 101-90 mağlup ederek son 9 maçında 8. galibiyetine imza atmış oldu. Miami'de LeBron James attığı 32 sayı ile maça damgasını vuran isim oldu.



Miami deplasmanda New Jersey'yi 101-90 yenerek 9. maçında 8. galibiyetini aldı. Mehmet Okur sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Miami'de LeBron James 32 sayı, 9 asist, Bosh 16 sayı, Haslem 12 sayı, 12 ribaund ile New Jersey'de Humphries 25 sayı, 12 ribaund ile oynadı.



Los Angeles Clippers, Milwaukee'yi 92-86 yenerek 2 maç aradan sonra galip geldi. Milwaukee'de Ersan 3 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Los Angeles Clippers'ta 22 Griffin 22 sayı, 14 ribaund, Butler 20 sayı, Billups 19 sayı ile oynadı. Milwaukee'de Jennings 21 sayı attı.



Atlanta, Chicago'yu 109-94 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Atlanta'da Smith 25 sayı, Johnson ve Radmanovic 17'şer sayı attı. Chicago'da Lucas 16 sayı, Ömer Aşık 8 sayı, 13 ribaund ile oynadı.



Utah deplasmanda Golden State'i 88-87 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Utah'ta Hayward 18 sayı, Jefferson 15 sayı, 8 ribaund, Enes Kanter 6 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Golden State'te Ellis 32 sayı attı.



San Antonio, Denver'ı 121-117 yenerek son 5 maçında 4. galibiyetini elde etti. San Antonio'da green 24 sayı, Parker ve Jefferson 19'ar sayı Denver'da Gallınarı 31 sayı attı.



Dallas, New Orleans'ı 96-81 yenerek son 4 maçında 3. galibiyetini aldı. Dallas'ta Mahinmi ve Carter 13'er sayı, West ve Terry 12'şer sayı attı. New Orleans'ta Aminu 15 sayı, 12 ribaund ile oynadı.



Indiana, Charlotte'ı 99-77 yenerek evindeki 3. maçını da kazandı. Indiana'da Hibbert 20 sayı, 8 ribaund, Hansbrough 15 sayı, Collison 14 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Charlotte'ta Augustin 20 sayı attı.



New York deplasmanda Detroit'i 103-80 yenerek arka arkaya 2. galibiyetini aldı. New York'ta Stoudemire 22 sayı, 8 ribaund, Bibby 16 sayı, Harrellson 11 sayı Detroit'te Knight 19 sayı attı.



Oklahoma City deplasmanda Houston'ı 98-95 yenerek 7. galibiyetini aldı. Oklahoma City'de Durant 27 sayı, Westbrook 25 sayı, Mohammed 17 sayı Houston'da Scola 28 sayı attı.



Philadelphia, Toronto'yu 97-62 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Iguodala 14 sayı, 10 ribaund, Holiday 14 sayı, Williams 13 sayı ile Toronto'da Bargnani 21 sayı, 11 ribaund ile oynadı.





