Kuzey Kore ordusu: ABD'yi vurmak için onay aldık

Kuzey Kore ordusu, nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere ABD'ye askeri operasyon başlatmak için nihai onay aldığını açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın yayımladığı açıklamada, ''Genelkurmay başkanının ABD'nin tehditlerine nükleer saldırı yoluyla karşı koyulacağını Washington'a resmi olarak bildirdiği'' kaydedildi.

Açıklamada, ''Kuzey Kore güçlerinin acımasız operasyonunun kesin olarak değerlendirildiği ve onaylandığı'' da belirtildi.

Son gelişmenin ardından konuşan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Kozey Kore’nin elinde silah ve füzeler olduğunu ancak bunlarla nereleri vurabilecekleri konusunun net olmadığını söyledi.

Hagel, "Ciddiye almamız gereken bir tehdit var" derken, Kuzey Kore’nin ABD’yi vuracak kapasitede silahlara sahip olmadığı biliniyor. Ancak, Güney Kore ve Japonya’daki ABD üsleri tehdit altında.

Öte yandan, Ortadoğu turu kapsamıında Türkiye’ye de uğrayacak olan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, destek için Güney Kore’ye gideceği kaydedildi.