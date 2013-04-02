ABD, Kuzey Kore sınırına radar gönderiyor

Amerikan ordusu, Kuzey Kore'nin tehditlerini artırması ve savaştan söz etmesi üzerine savaş gemisi ve dev bir radarı bölgeye gönderiyor. Radar, füze tehdidini gözleyecek.

Amerikan donanması savaş gemileri ve deniz platformuna yerleştirilmiş dev bir radarı Kuzey Kore sınırlarına gönderiyor. Savaş gemileri ve radar, Kuzey Kore’deki askeri hareketliliği ve füze tehdidini gözleyecek.

Amerikan ordusu, Çin'e ait birliklerin de Kuzey Kore sınırlarında hareketlilik içinde olduğunu açıkladı.

Amerikan ordusunun kararı, Kuzey Kore’nin bir aydan fazladır süren gerginliği sürekli tırmandırması ve savaştan söz etmesi üzerine alındı.

Amerikan ordusu Kuzey Kore’nin tehditleri üzerine, askeri gücünü gösteren bir tatbikat yaptı. Aralarında “Hayalet uçak” olarak adlandırılan B-2, B52 ve yeni savaş uçağı F-22’leri bölgede uçurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, Kuzey Kore'nin olası bir saldırısına "sert yanıt" verecekleri uyarısında bulundu.

Bu arada ABD'ye ait F-22 savaş uçaklarının, bölgede devam eden ortak askeri tatbikat çerçevesinde Japonya'dan Güney Kore'nin Osan Hava Üssü'ne uçtuğu öğrenildi.

Kuzey Kore Merkezi Komitesi ise pazar günü üst düzey bir toplantı yaptı.



Kuzey Kore'den nükleer hamle



Resmi haber ajansı KCNA, komitenin ülkenin nükleer programını daha da geliştirme kararı aldığını duyurdu.

Komite toplantısı sonunda yapılan açıklamada, "Amerikan emperyalistlerin Kore Yarımadası'nı zorla birleştirme hevesi ancak meşru savunma için sağlam bir nükleer kalkan oluşturularak kırılabilir" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin, 12 Şubat'ta tüm uyarılara rağmen üçüncü nükleer denemesini yapması tüm dünyanın tepkisini çekmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 7 Mart'ta Pyongyang yönetimine uygulanacak yeni yaptırım paketini kabul etmişti.

ABD'ye karşı "önleyici nükleer saldırı" düzenleme hakkını kullanacağını açıklayan Kuzey Kore, 11 Mart'ta Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikata başlaması üzerine Kore Savaşı'nı sona erdirmek için 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasını iptal ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'ye tehditlerini sürdürmesi üzerine ABD, 19 Mart'ta B-2 hayalet uçaklarını bölgeye göndermiş, Kuzey Kore ise 27 Mart'ta Güney Kore ile askeri kırmızı hattını kesmişti.

Kuzey Kore son olarak “savaş durumuna” girdiğini açıkladı.