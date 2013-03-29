Kuzey Kore lideri Jong: Emperyalist ABD'yi vurmaya hazır olun

Kore yarımadasında tansiyon yükseliyor. ABD'nin Güney Kore'ye "hayalet uçak" göndermesi sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya "saldırıya hazır olun" emri verdi. Rusya da, ABD'nin bölgeye B-2 uçakları göndermesini eleştirdi.

ABD'nin nükleer yeteneğe sahip 2 adet B-2 "hayalet uçağı" Güney Kore üzerinde uçurması sonrası bölgede tansiyon yükseliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, üst düzey generallerle yaptığı toplantıda, "ABD emperyalizmiyle hesaplaşmak için orduya saldırıya hazır olun" emri verdi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na dayandırılan haberde, Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-un, ''mevcut durumun gözönünde bulundurarak ülkesinin roket gücünün ABD'li emperyalistlere hesap sormak için zaten hazır olduğunu'' belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin nükleer yeteneğe sahip iki B-2 hayalet bombardıman uçağı göndermesinden sonra Kuzey Kore için ABD düşmanlığının ''tehdit ve şantaj aşamasının ötesine geçerek pervasız bir döneme girmiştir'' ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore devlet televizyonu ise üst düzey bir generalin olası bir saldırı karşısında ''ABD'ye, Güney Kore, Guam ve Hawaii'ye saldırmak için askeri roketlerin hazır bekletilmesi için çalışmalar yapıldığını'' söyledi.

ABD alehine slogan

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda askerlerin ve öğrencilerin resmi tören geçişine katılan binlerce vatandaş ABD aleyhine sloganlar attı.

Rusya'dan ABD'ye tepki

ABD'nin iki B-2 "hayalet uçağı"nı dün Güney Kore semalarında uçurması Rusya tarafından da tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore sınırındaki tansiyonun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi'nin tepkisine ek olarak, Kuzey Kore sınırındaki tek taraflı askeri hareketlilik, bizi endişelendiriyor. Durum çok basit bir şekilde kontrolden çıkabilir" dedi.