T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore: Nükleer reaktörü çalıştıracağız

Kuzey Kore, nükleer deneme sonrasında Birleşmiş Milletler'in ambargoları sıkılaştırmasına ve ABD'yle Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikatlara öfkeli

02 Nisan 2013 12:39


Kuzey Kore yönetimi, Yongbyon nükleer tesisindeki nükleer reaktörü ve tesisteki tüm faaliyetleri yeniden başlatacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada böylece Kuzey Kore'nin nükleer gücünü nitelik ve nicelik olarak geliştireceği vurgulandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, nükleer tesisteki faaliyetlere geri dönüleceği duyurusu, Pyongyang yönetiminin geçen Şubat ayında yaptığı nükleer füze denemesiyle başlayan gerginlikteki son hamle.

Kuzey Kore, nükleer deneme sonrasında Birleşmiş Milletler'in ambargoları sıkılaştırmasına ve ABD'yle Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikatlara öfkeli. Söylemini giderek sertleştiren Kuzey Kore son haftalarda Güney Kore ve Amerikan hedeflerine karşı saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore, geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada da, Güney Kore ile "savaş durumuna" geçtiğini açıklamıştı.

ABD ise bu tehditlere, gelişmiş savaş uçakları ve savaş gemilerini Kore Yarımadasına göndererek yanıt verdi.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, "Pyongyang'dan duyduğumuz sert söyleme rağmen, Kuzey Kore ordusunun konumlanışında değişiklik gözlemiyoruz “dedi .

Kuzey Kore'nin nükleer silah programının başlıca plütonyum kaynağı olan Yongbyon'daki reaktör yardım karşılığı silahsızlanma anlaşması kapsamında Temmuz 2007'de kapatılmıştı.

Tesisteki soğutma kulesi de yıkılmış, ama daha sonra anlaşma uygulanmamıştı.

 

ETİKETLER

kuzey koreabdgüney korenükleer

İlgili Haberler

Kuzey Kore lideri Jong: Emperyalist ABD'yi vurmaya hazır olun

Kuzey Kore'nin elindeki füzelerin ABD anakarasını vurma kapasitesine sahip olduğu sanılmıyor. Ancak Kuzey Kore, mevcut füzeleriyle, ABD'nin bölgedeki (Güney Kore ve Japonya) askeri üslerini vurabilir

ABD hayalet uçağı ile Kuzey Kore'ye gözdağı verdi

ABD, Uzakdoğu’da Kuzey Kore yönetimine dev hayalet uçağı ile gözdağı verdi

Kuzey Kore, Güney ile 'savaş durumunda'

Kuzey Kore, Güney ile bir ''savaş durumuna'' girdiğini duyurdu

ABD, Kuzey Kore sınırına radar gönderiyor

Savaş gemileri ve radar, Kuzey Kore’deki askeri hareketliliği ve füze tehdidini gözleyecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24