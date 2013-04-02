Kuzey Kore: Nükleer reaktörü çalıştıracağız



Kuzey Kore yönetimi, Yongbyon nükleer tesisindeki nükleer reaktörü ve tesisteki tüm faaliyetleri yeniden başlatacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada böylece Kuzey Kore'nin nükleer gücünü nitelik ve nicelik olarak geliştireceği vurgulandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, nükleer tesisteki faaliyetlere geri dönüleceği duyurusu, Pyongyang yönetiminin geçen Şubat ayında yaptığı nükleer füze denemesiyle başlayan gerginlikteki son hamle.

Kuzey Kore, nükleer deneme sonrasında Birleşmiş Milletler'in ambargoları sıkılaştırmasına ve ABD'yle Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikatlara öfkeli. Söylemini giderek sertleştiren Kuzey Kore son haftalarda Güney Kore ve Amerikan hedeflerine karşı saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore, geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada da, Güney Kore ile "savaş durumuna" geçtiğini açıklamıştı.

ABD ise bu tehditlere, gelişmiş savaş uçakları ve savaş gemilerini Kore Yarımadasına göndererek yanıt verdi.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, "Pyongyang'dan duyduğumuz sert söyleme rağmen, Kuzey Kore ordusunun konumlanışında değişiklik gözlemiyoruz “dedi .

Kuzey Kore'nin nükleer silah programının başlıca plütonyum kaynağı olan Yongbyon'daki reaktör yardım karşılığı silahsızlanma anlaşması kapsamında Temmuz 2007'de kapatılmıştı.

Tesisteki soğutma kulesi de yıkılmış, ama daha sonra anlaşma uygulanmamıştı.