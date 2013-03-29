ABD hayalet uçağı ile Kuzey Kore'ye gözdağı verdi

ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki adet B-2 tipi stratejik bombardıman uçağı Güney Kore’ye gönderildi. Radara yakalanmadığı için hayalet olarak nitelenen uçaklar, Missouri’deki üslerinden kalkarak 20 saat aralıksız uçtu.

Güney Kore’deki Amerikan kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada B2 tipi bombardıman uçaklarının uçuşu, Amerika’nın uzun menzilli hava saldırılarını tam isabet ve hızla yerine getirme yeteneğini göstermektedir denildi. Yarımadada gerginlik artarken Pyongyang’a bağlı resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, Güney Kore’ye ’her an savaş çıkabileceği için kırmızı telefona ihtiyaç kalmadığı’ yolunda mesaj gönderildiğini bildirmişti.

Rusya ABD'yi uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kuzey Kore'nin tehditlerinin ardından Güney Kore'ye hayalet uçak olarak adlandırılan B-2 bombardıman uçakları göndermesini eleştirdi. Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Leonid Kozhara ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Lavrov, Kore yarımadasında yükselen tansiyonla ilgili olarak, bölgedeki askeri hareketliliğin "kontroldan çıkabilecek bir kısır döngüye yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin de tansiyonu düşürmesi gerektiğini ifade eden Lavrov, tüm tarafların askeri gövde gösterisinden ve çatışmaya yol açabilecek hareketlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Pyongyang yönetiminin nükleer silah denemelerine işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı, "BM Güvenlik Konseyi'nin, Pyongyang'ın kabul edilemez ve kınamayı hak eden eylemlerine yönelik tepkisine aktif olarak destek veriyoruz" dedi.

Lavrov bununla birlikte, BM Güvenlik Konseyi ve uluslar arası toplumun tepkilerine ek olarak, ABD'nin Kuzey Kore sınırındaki tek taraflı askeri hamlesinin endişe verici olduğunu dile getirdi.

Bakan Lavrov, bunun, durumun kontrol dışına çıkarak bir kısır döngüye yol açabileceğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer kapasiteye sahip B-2 bombardıman uçakları göndermesinin ardından ordusuna, "saldırıya hazır olun" talimatı vermişti.

Kuzey Kore'de gerilim tırmanıyor

Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarına karşı savaşa hazır konuma geçen Kuzey Kore'de halk, tırmandırılan gerilime dahil ediliyor.

Gelişmeleri başkent Pyongyang'daki dev ekrandan izleyen halk, Amerika ve müttefikine karşı öfkelerini dile getiriyor.

(Kuzey) Kore Merkezi Haber Ajansı'na konuşan bir işçi, "Yüreğim intikam ateşiyle yanıyor. Amerika'yı küle çevirecek büyük bir savaş istiyorum." diyor. Bir işçi kadın ise "Yankee uşağı güney Kore yetkililerin girişimine duyduğum öfkeyi ortaya koyacak söz bulamıyorum." şeklinde konuşuyor. Bir memur ise "Kaplandan korkmayı bilmeyen bir yavru köpek gibi Güneş'e yumruk atmaya çalışanlara merhamet edilemez." ifadelerini kullanıyor. Bir öğretmen kadın da artık Amerikalı emperyalistlerin hesabını görmenin zamanının geldiğini söylüyor. Üniversite öğrencisi genç de düşmanlar savaş açarsa onları yeryüzünden silmek için hemen orduya katılacağını belirtiyor.

Kuzey Kore televizyonlarında yayınlanan haberlerde de askerler ve yetkililerin ne kadar öfkeli oldukları gözden kaçmıyor.