Kuzey Kore, Güney ile 'savaş durumunda'

Son günlerde Pyongyang hükümetinin Güney Kore ve ABD'ye yönelik açıklamalarının giderek daha sertleştiği görülüyor.

Kuzey Kore'den yapılan son açıklamada, ''herhangi bir provokasyona, eyleme geçerek sert yanıt verileceği'' söyleniyor.

BBC Türkçe servisinde yer alan habere göre, geçen Şubat ayında üçüncü kez nükleer silah denemesinde bulunan ve bu nedenle yeni yaptırımlara tabi tutulan Kuzey Kore, bu zaman zarfında neredeyse her gün Güney Kore'yi ve ABD'yi hedef alan saldırı tehditlerini dile getirdi.

Ancak Kuzey Kore'nin gerçek bir savaşı göze alabileceğine ihtimal verilmiyor.

Tatbikata öfke

1953 yılından beri iki ülke kağıt üzerinde zaten savaş halinde görünüyor. Kore yarımadasındaki savaşın ertesinde ateşkes kararı alınmış, ancak hiçbir barış anlaşması imzalanmamıştı.

Pyonyang yönetimi, 12 Şubat'taki nükleer silah denemesinin ardından yürürlüğe konulan yeni BM ambargolarının yanısıra, ABD'nin yakın zaman içinde Güney Kore'yle yaptığı askeri tatbikatlara da tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz gün, ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarını yarımada üzerinde uçurması üzerine, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Pyongyang'ın füze bataryalarını Amerikan hedeflerine saldırı için 'hazır' duruma getirdiğini bildirmişti.

Haberde, ABD'nin Kore Yarımadası'nda bir nükleer savaşın fitilini ateşlemeyi göze aldığı belirtilerek, ''tahrikler karşısında Kore Halk Ordusu'nun ABD ana karasına, Guam ve Hawai'nin de aralarında bulunduğu Büyük Okyanus'taki ve Güney Kore'deki askeri üslerine acımasızca saldırabileceği'' tehdidine yer verildi.

Rusya: Kriz kontrolden çıkabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, artan bir gerginliğin bir "kısır döngü sarmalına" kayabileceği uyarısında bulundu.

Pyongyang yönetiminin adımlarını "kabul edilemez" diye nitelendiren Lavrov, diğer yandan, "Kuzey Kore'yle ilgili atılacak tek taraflı adımların, askeri hareketliliği artıracağı" uyarısında bulundu.

Lavrov, ABD uçaklarının uçuşuna gönderme yaparak, "askeri gövde gösterisiyle jeopolitik amaçlara ulaşmaya çalışmamak gerektiğini" vurguladı.

Uçaklarını Güney Kore üzerinde uçuran ABD ise, tatbikatın "caydırıcı gücünü artırmayı'' amaçladığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki ve en büyük ticaret ortağı Çin, taraflara sükunet çağrısı yaptı.

BBC'nin Uzak Doğu editörlerinden Charles Scanlon, Kuzey Kore'nin dünyanın en dinamik ekonomik bölgesinde kaos va savaş çıkarma tehdidini kendi zayıflığını örtmek ve diplomatik tavizler koparmak için bir strateji haline getirdiğini düşünüyor.