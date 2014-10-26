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Yaşam

Kuyrukluyıldızın kokusu analiz edildi

Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Rosetta uzay aracı, kuyrukluyıldızın 'çürük yumurta' gibi koktuğunu ortaya çıkardı

26 Ekim 2014 13:13

Rosetta, ağustosta yörüngesine girdiği 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyrukluyıldızına 12 Kasım'da Philae keşif aracını indirmeden önce gözlemlerine devam ediyor. ESA, kimyasal bulgular sonucunda kuyrukluyıldızın nasıl koktuğuna dair bilgi edindiklerini belirtti. Açıklamada, 'eğer şansınız olsaydı kesinlikle 67P'yi koklamak istemezdiniz' ifadesi yer aldı. Bulgular, kuyrukluyıldızın 'çürük yumurta ve kedi idrarı gibi koktuğuna' işaret etti.

Kuyrukluyıldızın yaklaşık 10 kilometre yakınında turlayan Rosetta, ROSINA sensörüyle gök cisminden yükselen gazları analiz etti. Kuyrukluyıldızların ana bileşenleri olan su ve karbondioksitin yanı sıra, çürük yumurta kokusu saçan hidrojen sülfit, kedi veya at idrarı gibi koku saçan amonyak ve formaldehit tespit edildi. ESA ayrıca, sirke benzeri koku saçan sülfür dioksitin de kuyrukluyıldızdan saçılan gazlarda yer aldığını belirtti.

 

Astronomi dünyası ilk kez bir kuyrukluyıldızı kokladı

 

Bilim insanları, Dünya'dan 450 milyon kilometre ötedeki donmuş buz ve karbondioksit parçası halindeki kuyrukluyıldızın gaz saçmasını şaşırtıcı bulurken, astronomi dünyası ilk kez bir kuyrukluyıldızı koklamayı başardı. Gökbilimciler, 67P'nin fiziksel ve kimysal analizleri sayesinde Güneş Sistemi'nin oluştuğu yaklaşık 4.6 milyar yıl öncesine ait yeni bilgiler elde edileceğini belirtti.

Rosetta, 'koku alma' analizleri öncesinde 67P üzerinde 'Keops' adı verilen piramit şeklindeki yapıyı görüntülemişti. Uzay aracının, 2015 sonuna kadar görev yapması bekleniyor.

 

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