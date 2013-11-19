Ison kuyrukluyıldızı yaklaşıyor

Astronomların "yüzyılın kuyruklu yıldızı" olarak adlandırdığı Ison, yaklaşmayı sürdürüyor. Sabah saatlerinde doğu göğünde görülebilse de Ison henüz beklenen parlaklığa ulaşmış değil. Kuyruklu yıldızın Güneş'e en çok yaklaşacağı gün 28 Kasım.

Çekirdek dağılabilir

Eğer Ison, Güneş'in yanından geçerken dağılıp yok olmazsa, muazzam bir parlaklığa ulaşabilecek. Öyle ki kuyrukluyıldız gündüz vaktinde bile gökyüzünde görülebilecek.

Astro-fotoğrafçı Damian Peach tarafından 15 Kasım günü çekilen fotoğrafta, Ison'un kuyruk kısmında çok sayıda farklı akım olduğu görülüyor.

Bazı uzmanlar bunu, kuyruklu yıldızın çekirdeğinin parçalanmaya başladığı şeklinde yorumluyor.

Son günlerde Ison atmosferinde kanat şeklinde izler görüldüğünü belirten Alman astronom Hermann Bohnhardt, "Böyle şeyler tipik olarak, çekirdekten parçalar koptuğunda olur" diyor.

Ison, güneşinin etrafında çok sayıda buzlaşmış gezegenimsi cisimlerin bulunduğu Oort bulutundan geliyor.

Dürbünle görülebiliyor

Uzmanlar, şimdiye kadar Ison'un gündüz vakti görülebilecek parlaklığa ulaşacağını tahmin ediyordu fakat bu gerçekleşmedi.

İngiltere Kraliyet Astronomi Topluluğu'ndan Dr. Robert Massey, kuyruklu yıldızın beklenen parlaklığa ulaşmayabileceğini söylüyor.

Yine de şu anda Ison'u karanlık bölgelerde iyi bir dürbünle görmek mümkün. Sabah saatlerinde Doğu yönüne bakanlar da kuyruklu yıldıza rastlayabilir.

Gök cisminin 28 Kasım günü katı halden gaz hale geçerken tamamen buharlaşıp buharlaşmayacağı merak konusu.

(BBC Türkçe)