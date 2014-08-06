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Yaşam
Deutsche Welle

Hedef kuyrukluyıldız 'Çuri'

Uzayda bugün bir ilk yaşanacak. Avrupa Uzay Ajansı'nın 10 yıl önce fırlattığı uzay aracı Rosetta, bir kuyrukluyıldızın yörüngesine oturacak.

06 Ağustos 2014 12:54


Rosetta uzay aracı 31 ay boyunca bir tür kış uykusunda tutulduktan sonra bu yılın başında tekrar aktif hale getirilmişti.

Şimdiye kadar 6 milyar kilometreden fazla yol kat eden Rosetta, ilk etapta uzmanlarca kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyrukluyıldızının yörüngesine girecek.

Daha sonraki aşamada kuyrukluyıldızın yüzeyine Philae adlı gözlem sondası indirilecek. İniş için bu yılın kasım ayı öngörülüyor.

Rosetta operasyonu, Avrupa Uzay Ajansı'nın Darmstadt'taki kontrol merkezinden yürütülüyor.

Sonda aracının kuyruklu yıldızda yapacağı incelemelerin güneş sisteminin oluşumu ve hayatın başlangıcına dair bazı sırların aydınlatılmasını sağlaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UzaydaUzay AjansıRosettaPhilaeAvrupa Uzay Ajansı DarmstadtDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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