Hedef kuyrukluyıldız 'Çuri'



Rosetta uzay aracı 31 ay boyunca bir tür kış uykusunda tutulduktan sonra bu yılın başında tekrar aktif hale getirilmişti.

Şimdiye kadar 6 milyar kilometreden fazla yol kat eden Rosetta, ilk etapta uzmanlarca kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyrukluyıldızının yörüngesine girecek.

Daha sonraki aşamada kuyrukluyıldızın yüzeyine Philae adlı gözlem sondası indirilecek. İniş için bu yılın kasım ayı öngörülüyor.

Rosetta operasyonu, Avrupa Uzay Ajansı'nın Darmstadt'taki kontrol merkezinden yürütülüyor.

Sonda aracının kuyruklu yıldızda yapacağı incelemelerin güneş sisteminin oluşumu ve hayatın başlangıcına dair bazı sırların aydınlatılmasını sağlaması bekleniyor.