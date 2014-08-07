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Bilim / Teknoloji

Kuyrukluyıldızın 'yüzü' görüntülendi

Alman gökbilimciler 10 yıl süren takibini tamamlayarak, 450 milyon kilometre ötedeki 67P kuyrukluyıldızını yakalayan Rosetta'nın çektiği fotoğrafta ilginç bir detay yakaladı

07 Ağustos 2014 18:51

10 yıl süren takibini dün sona erdirerek Dünya'dan 450 milyon kilometre mesafedeki 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyrukluyıldızını yakalayan Rosetta uydusu, 4 kilometre genişliğindeki gök cismini analiz sürecine başladı.

Al Jazeera’nın haberine göre, Rosetta'nın henüz ulaşmadan önce 3 Ağustos'ta çektiği fotoğrafı inceleyen Alman Uzay-Havacılık Merkezi (DLR), Twitter hesabından Rosetta'nın saklı yüzünü gösterdi. DLR, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yürüttüğü Rosetta görevinde de görev aldı.

Her ne kadar bir göz yanılması olsa da, Rosetta fotoğrafındaki yüz görünümü tarihi buluşmanın en ilginç detaylarından birini oluşturdu. DLR'ın tespiti, Viking-1 Mars keşif aracının 1976'da görüntülediği 'Mars üzerindeki yüzü' hatırlattı.

Psikolojide 'sanrı' olarak tanımlanan yanılsama, insanların sıradan jeolojik yapıları insan yüzlerine, hayvanlara ve çeşitli şekillere benzetmesi olarak ifade ediliyor. ESA Mars Express ve NASA Mars Global Surveyor uzay araçları, 'Mars'taki yüzün' bir görsel yanılsamadan ibaret olduğunu göstermişti.

NASA benzer görsel yanılsamalara en son örnek olarak Curiosity'nin Nisan ayında Mars'ta gözlemlediği ışığı gösterdi.


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