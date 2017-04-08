Kuşlara önlem; çivili tuzak!

Sivas'ta tarihi Taşhan içinde bulunan bir çay ocağı sahibi, kuşların konmaması için çivili tuzak yerleştirdi, hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre Sivas'ta Vakıflar bünyesinde yer alan tarihi Taşhan'da 16 yıldan bu yana çay ocağı işleten Bedrettin Yıldırım kuşların pislememesi ve müşterileri rahatsız etmemesi için farklı bir önlem geliştirdi. Çay ocağı sahibi, güvercinlerin çok sayıda olduğu Taşhan'ın 2'nci katında bulunan çay ocağının önünde bulunan masa ve sandalyelere oturan müşterilerin üzerine kuşların pislememesi için kemerleri sağlamlaştırmak üzere yerleştirilen demirlere kuşlar konmasın diye çivili tuzak koydu.

"Güvercinlerin ölmesine şahit olan arkadaşlar tarafından şikayetler alıyoruz"

Duruma tepki gösteren Sivas Hayvanseverler Derneği Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Turgut Özyurt, şöyle dedi:

"Bu konu hakkında bize sık şikayetler geliyor. Bu arkadaşın yaptığı tarihi dokuyu bozan bir görüntü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün binasına kendince tadilat yapmış. Güvercinlerin sakatlanması, yaralanması ve hatta ölmesine neden oluyor. Düzeltmezse Valiliğe, Emniyet Müdürlüğü'ne ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne şikayetlerimizi yapacağız. Bu işin 4 ayağı var; Vicdani, dini, insani ve kanuni yönüdür. Bu arkadaş gördüğümüz kadarıyla hiçbirine uymamış. Vicdanı yoksa herhalde bir insani yönü vardır diyeceğim, o da yok. Bunlardan hiçbirine uymamış. Bu işi düzelttireceğiz. Güvercinlerin sakatlanıp ölmesine şahit olan arkadaşlar tarafından şikayetler alıyoruz"

"Kuşlara karşı bir tepkimiz yok"

İşletme sahibi Bedrettin Yıldırım ise, bu çivileri kuşları çatıya alıştırmak için yaptığını anlatırken, "Kuşlara karşı bir tepkimiz yok. Yuvaları kapanmış değil. Yukarıya alıştırmak için yemlerini de veriyoruz. Burada oturup çay içen müşterilerin üzerine pisledikleri için böyle bir yönteme başvurduk. Bunlar bildiğimiz kuşsavar. Aşırı zarar verecek kesinlikle bir şey yok. Müşterilerim oturuyor, çay içiyor, yemek yiyor, kuşlar üzerine pisliyor. Bunu önlemek istedik. Bu herkesin balkonuna, çatısına yaptığı bir tedbirdir" dedi.